Hrvati u centru Nižnjeg razvili mega zastavu od 100 metara!

PIVO KAO SUHO ZLATO

Šok za hrvatske navijače - u centru Nižnji Novgoroda u svim samoposlugama zabranjena je kupovina alkohola. Zapečatili su police s pivom, vinima, žestokim pićima i šampanjcima. Smiju se kupiti samo bezalkoholna piva.

- Žao nam je, ali jedino možete kupiti bezalkoholno pivo. To vrijedi za sve dane Svjetskog prvenstva i za sve navijače - ljubaznim tonom nam se obratio voditelj samoposluge.

Foto: Dubravko Miličić/24sata

I doista, samo nekoliko metara dalje, na hladnjaku s pivom, stoji natpis:

- Prema odluci predsjednika ruske federacije u Nižnjem se zabranjuje prodaja bilo kojeg alkohola! Odluka je donesena 31. svibnja.

I to je to. Ne pomažu nikakve molbe, zahtjevi, poznanstva, Rusi su tu vrlo rigorozni i odmah možete odustati od nekakve sulude ideje da ćete slomiti rusko srce. To je loša vijest, dobra vijest je da se pivo možete popiti u obližnjim restoranima, no vlasnici barova nisu baš budale, pa su zabranu alkohola odlučili itekako dobro naplatiti. Primjerice, u kafiću odmah do velikih supermarketa pivo stoji 35 kuna!

Popili smo jedno i izašli van. Nismo ni mi ludi...