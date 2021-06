Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak drugi put ide u Glasgow na zadnju utakmicu grupne faze Eura protiv Škotske (utorak, 21 sat) u kojoj mora pobijediti želi li proći u osminu finala.

Utakmicu su najavila dvojica dinamovaca, branič Joško Gvardiol, koji uskoro odlazi u Leipzig, te napadač Bruno Petković.

Prvi je pred mikrofone stao Bruno Petković.

Kako je vidio dosadašnji tijek turnira i svoje igre?

- Mislim da smo odigrali ispod očekivanja. Govorim generalno o igri, kakve mogućnosti imamo, a što smo pokazali. Nisam na nivou koji očekujem od sebe, vjerojatno javnost očekuje više nego ja, ali ne mogu ne naglasiti da nikad nije izostajalo borbe, trke ni želje, ništa od tih faktora s kojima možete reći da se ne gine za dres.

Kako na Škotsku?

- Naravno da će neke kretnje i taktičke stvari biti malo drugačije. Ali nas je tu 26, ne vjerujem da će se netko postaviti da on treba igrati. Imamo momčad koja je iznad svakog pojedinca i tako se trebamo ponašati. Svatko treba imati poštovanje prema kolegama i nikad neću reći da ja trebam igrati.

Ima li vjere da se možemo vratiti?

- Nisam potišten ni tužan, ali ni sretan. Neću ulaziti u nepotrebne konflikte s novinarima, ali atmosfera je fantastična, što zvuči čudno s obzirom na prikazano i na očekivanja javnosti. Ne mogu reći da imamo ikakve probleme u momčadi, družimo se, kolegijalni smo. Sve je na jako dobrom nivou. Naš je posao da se to vidi na vani, jedino je mjerilo teren i to je jedina stvar koja nam fali. Taj rezultat koji će nam dati veću dozu samopouzdanja. Škotska je prava prilika da pokažemo to.

Koliko puta vrti onu šansu iz drugog poluvremena protiv Češke?

- Nitko ne bi bio sretniji od mene da je ta lopta ušla. Dosta puta bih napravio lažnjak, kad vidim da stoper ide u blok. Ali nekad sreću treba zaslužiti, a ja iz nekog razloga možda nisam zaslužio odlučiti tu utakmicu. Na meni je da se nastavim truditi i raditi. Sav trud bude nagrađen, nekad prije, nekad kasnije. Nepotrebno je da se vraćam na to. Dosta puta bio sam u situaciji da imaš neku priliku i ne ide, ali jedna utakmica sve to promijeni. Ne gledam negativno, sve što sam napravio sam analizirao. U drugoj ću situaciji sigurno biti spremniji.

Škotska?

- Jako tvrda i čvrsta ekipa. Remi s Engleskom dovoljno govori o njima. Tek ćemo pogledati dublje analize. Vidio sam da djeluju jako homogeno, brane se u čvrstom bloku, istrčavaju kontre s nekoliko igrača. Tu smo da se fokusiramo na nas, složiti kako bi što bolje to nama odgovaralo. U tom slučaju kvaliteta bi trebala prevladati.

- Mislim da će utakmica biti najbolji odgovor na sve. Nema smisla trošiti previše riječi. Utakmica je pravi pokazatelj i jedva je čekamo mi, kao i vi. Dat će jako puno odgovora. Svi najveći kritičari i najveći podržavatelji dobit će odgovor protiv Škotske - rekao je Petković.

Prve dvije utakmice kretao je s klupe.

- Nisam predugo u reprezentaciji. Već sam ranije govorio da je nas 26. Ne znam igrača koji bi rekao da ne želi igrati, osim ako nema fizičkih problema. Kao što se ja nadam, nadaju se i ostali. Ne želim niti sam ikad izrazio nezadovoljstvo niti ću ga ikad izbaciti na vani. Igrač koji nije nezadovoljan kad igra nije ambiciozan igrač niti je ikakav igrač. Ali tu sam u službi momčadi. I kad igram, nisam tipičan napadač koji puno gleda statistiku iako bih više pomogao momčadi da sam sebičniji. Ali nijedan moj potez nikad neće narušiti atmosferu i uvijek ću se zalagati za momčad. Bez obzira na to što bih možda dao drugi doprinos da sam igrao, ne želim sebe stavljati u momčad preko medija. Teren je jedino mjerilo.

Koliki pritisak osjeća?

- Pogledajte naš roster i vidjet ćete 26 igrača koji su u klubovima pod ogromnim pritiskom. Pritisak je nešto s čim se kao javna osoba i profesionalac moraš nositi. Normalno da postoje trenuci kad te kritiziraju, pritišću i to ti nekad dođe do glave. Ali trenutno smo na Euru i nema potrebe trošiti energiju na te stvari. Pritisak je, ako ga pretvoriš u nešto pozitivno, jako dobra stvar. U Dinamu moraš konstantno biti na nivou, a i Luki Modriću u Realu nije dovoljno dobro kad i da sve. Navijači očekuju jako puno, sami dečki visoko su postavili letvicu u Rusiji. Teško je držati taj ritam i ispuniti očekivanja javnosti. Ali svjesni smo toga, profesionalci smo. Nalazili smo se u takvim situacijama i Škotska će dati puno odgovora - zaključio je Petković.

Kako vidi svoju ulogu Joško Gvardiol?

- Naravno da nisam bio zadovoljan protiv Engleske jer je rezultat bio negativan. Ne volim gledati individualnu izvedbu, više na tim i rezultat. Volim biti samokritičan prema sebi jer znamo što je realno, ništa ne treba preuveličavati. Protiv Engleske sam igrao na jako niskom nivou. Prva utakmica od prve minute, veliko natjecanje, bio je prisutan veliki strah, ali s vremenom će to nestati - rekao je Joško.

Kakva je atmosfera u reprezentaciji?

- Kad se u klubu dogodi poraz, nije bajno i svi gledaju u pod. Puni su negativne energije. Ali ovdje je sve drugačije, nema okretanja leđa pojedincima nego su svi tu kao podrška. Kad si okružen takvim ljudima, ne bi trebalo biti problema za nadolazeće utakmice.

Kako je vidio penal Lovrena na Schicku?

- Kao lijevi bek nemam puno iskustava u skoku, ali nema ni govora o penalu. Iako puno stručnjaka tvrdi suprotno, u toj situaciji bio je usmjeren prema lopti. Nijedan čovjek na svijetu nema oči na leđima. Bila je nezgodna, prokrvario je. Da nije, pitanje je bi li se uključio VAR i bi li došlo do te odluke.

Kako mu se čini Škotska?

- Na Europskom prvenstvu nema slabe momčadi. Ušli smo s takvim razmišljanjem kad je počelo. Može nam biti žao što nismo izvukli nešto više iz prve dvije utakmice, ali moramo dati sve od sebe da poginemo, izvučemo tri boda i nadamo se prolasku dalje.

Igrao je protiv Gilmoura u juniorskoj Ligi prvaka za Dinamo protiv Chelseaja.

- Naravno da se sjećam, to mi je najgori dan u životu. Imali smo 2-0 do 77., 80. minute, a onda smo prokockali. Došli smo do penala, a onda su nas masakrirali izvedbom. Nisam mogao pretpostaviti tko će biti vrhunski igrač. Netko odskoči, netko ne. Nas je krasilo da smo igrali kao momčad i na osnovu toga postigli smo takav rezultat.

Koliko nam odgovara otočki tip nogometa?

- Nogomet evoluira i mijenja se sustav igranja, ali ako imamo želju da nitko ne može biti bolji od nas, ako poginemo 90 minuta i damo maksimum, skupimo glave i znamo što nas čeka, ako budemo pametni nadigrat ćemo ih.

Kako se slaže s Oršićem i koliko on može doprinijeti?

- Svi znamo koliko nam on znači i kolike kvalitete igra iako ovdje nije puno toga mogao pokazati. Ovdje sam novi igrač i treba mi vremena da se pohvatam sa svim segmentima igre. Njega više razumijem jer sam više vremena proveo u napadu s njim i Petkovićem. Puno mi je značilo kad je ušao u drugom poluvremenu.