Dalićev vatreni plan: Tri dana proučavat ću sve o Dancima

Dan nakon hrvatske pobjede protiv Islanda, izbornik Zlatko Dalić je bio pred mikrofonima u trening kampu Vatrenih u Roščinu. Hrvatska u nedjelju u 20 sati igra protiv Danske za četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

Natjecanje u grupi hrvatska je uspješno okončala s tri pobjede i tek jednim primljenim golom. Poslušajte što na tu trmu kaže izbornik Zatko Dalić koji je utakmicu protiv Danske nazvao “utakmicom istine” Iz Rusije Tomislav Gabelić Objavljuje 24sata Sport u Srijeda, 27. lipnja 2018.

Tijek presice:

Što mislite o Danskoj i o Eriksenu, jeste li gledali njihove prethodne igre?

- Nismo se puno bavili danskom reprezentacijom ovih dana, ali sada ćemo se zaista intenzivno početi se baviti. Znamo da imaju sličan stil kao Island, ali mislim da su za klasu kvalitetniji i bolji. Imaju Eriksena koji je zaista sjajan igrač, koji može napraviti puno i koji može nama napraviti puno problema, ali imat ćemo sada tri dana vremena da dobro proučimo dansku reprezentaciju, da vidimo sve njihove dobre stvari i slabe stvari, al opet ponavljam da sve ovisi o nama, o našoj reprezentaciji - započeo je izbornik Dalić.

- Nema favorita u utakmici protiv Danske. Šanse su 50-50. Igrat će se dosta čvrsto. Imamo vremena za odmoriti se i za proučiti jedni druge. Bit će to dva različita načina igre, a onaj tko bude bolji u svom stilu pobijedit će.

Na pitanje o Iniesti odgovorio je:

- Sada razmišljamo samo o Danskoj i o Eriksenu. Iniesta je odličan igrač, ali tek ako prođemo dalje, odgovorit ću vam na to pitanje.

- Mi smo napravili svoju reputaciju s ove tri pobjede. To ulazi u povijest, ali mi to moramo zaboraviti. Sad nas čeka utakmica protiv Danske i ako to ne odradimo kako treba, sve pada u vodu.

O Eriksenu:

- Luka i on jesu slični tipovi igrača, koji mogu riješiti utakmicu. Neće biti nekog posebnog plana za njega. Cijela momčad mora igrati zajedno i biti kompaktna, kao protiv Argentine. Drugo rješenje ne postoji - naglašava Dalić.

- Nama je bio prvi cilj proći grupu, to smo ostvarili, ali mislim da ni ja niti igrači nismo zadovoljni s tim. Želimo više, a imamo i kvalitetu za više. Kao što sam već rekao, napravili smo izvrsne stvari ove tri utakmice, ali ako ne ponovimo to protiv Danske ostat će za nama jedan žal.

O mladoj momčadi koja je istrčala protiv Islanda:

- Svi su igrali dobro, jako kvalitetno. Falilo je nekih stvari, nije bilo najidealnije, ali smo dobili tu utakmicu - zadovoljan je izbornik.

O stanju u reprezentaciji:

- Nema nikakvih isprika, došli smo do jednog cilja i moramo sada uložiti maksimalnu snagu i ići dalje. Znam da neće biti lako, svi smo umorni, ali žrtvovati se moramo. Ima nekih sitnih problema, ali nadam se da ćemo to tijekom dana riješiti i da će sutra na treningu svi biti spremni.

- Dečki su svjesni svoje snage. Mi se ne bavimo ničim drugim, osim sobom i svojom kvalitetom. Možda se stvari ne poklope nekad onako kako mi želimo, ali moramo dati sve od sebe i to je to - ustrajan je Dalić u svom planu.

O Luki protiv Islanda:

- Tri dana prije utakmice sam razgovarao s Lukom da odigra pola sata. Onda sam ipak sa stručnim stožerom odlučio da Luka krene od početka, da ovi mladi igrači imaju nekog vođu. Jer kada je on unutra, onda su svi bolji, i Mateo i Pjaca i svi... Odmah tada je bilo odlučeno da bez obzira na sve, Luka izlazi nakon sat vremena i tako je i bilo.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.