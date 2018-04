UŽIVO Hajduk vodi i čeka kraj, ali Lokomotiva je sve opasnija

TOMIĆ

Bolje igramo nego što uzimamo bodove, bodovi nam ne prate prikazanu igru. U zadnja smo dva nastupa uzeli samo dva umjesto šest bodova. Osijek smo nadigrali, ali uvijek nam nešto fali. S Lokomotivom na Poljud dolazimo sa spoznajom da smo u kupu bili ravnopravni od 46. do 120. minute i da smo bili blizu ulaska u finale. Moglo je sve otići i na našu stranu, a penali kasnije, to je lutrija. Revanš? Imamo se pravo nadati, to bi bila velika stvar. Skupo ćemo prodati kožu, to sigurno. I najvažnije je da ne bude repova, već da sve bude fair i korektno.