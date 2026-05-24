UŽIVO Kraj Premier lige: Borba za Europu je napeta, Tottenham igra najvažniju utakmicu sezone

Nakon što je Arsenal još u utorak osigurao svoj prvi naslov prvaka nakon 22 godine, spušta se zastor na sezonu Premier lige. No, drama nipošto nije gotova. Posljednje kolo, u kojem sve utakmice počinju u nedjelju u 17 sati, donosi izravnu borbu za ostanak, emotivne oproštaje i nevjerojatno kompliciranu utrku za preostala europska mjesta.

Tottenham - Everton

Najveća napetost osjećat će se u Londonu, gdje će Tottenham i West Ham voditi bitku za prvoligaški status. Unatoč tome što su prošle sezone osvojili Europsku ligu i spadaju među deset najbogatijih klubova svijeta, ove sezone promijenili su tri trenera i došli na rub ispadanja. Momčad Roberta De Zerbija dočekuje Everton i sudbinu drži u svojim rukama. Bod im je gotovo sigurno dovoljan za spas zbog daleko bolje gol-razlike od West Hama dok pobjeda otklanja sve sumnje.

West Ham - Leeds

"Čekićari" se nadaju čudu. Na svom London Stadiumu moraju pobijediti Leeds i istovremeno čekati poraz Tottenhama. Bilo koji drugi ishod šalje ih u Championship. Za West Ham je situacija jasna: samo pobjeda i pomoć Evertona, kojeg s klupe vodi njihov bivši menadžer, ostavljaju nadu živom.

Crystal Palace - Arsenal

Za "Topnike" je ovo susret bez rezultatskog imperativa, ali i savršena uvertira za finale Lige prvaka koje ih očekuje sljedećeg tjedna. S druge strane, Crystal Palace, koji se nalazi na sigurnom 15. mjestu ljestvice, također je mislima već u Europi, gdje ih čeka povijesno finale Konferencijske lige.

Manchester City - Aston Villa

Jedna od najvećih trenerskih era u povijesti Premier lige završava se na Etihadu, gdje Manchester City dočekuje Aston Villu u posljednjoj utakmici Pepa Guardiole na klupi "Građana". City će sezonu završiti kao drugoplasirana momčad, no fokus će biti na ispraćaju trenera koji je klubu donio 20 trofeja u deset godina. U goste im dolazi Aston Villa, koja je osigurala četvrto mjesto i plasman u Ligu prvaka, a u Manchester stižu u slavljeničkom raspoloženju nakon što su nedavno osvojili Europsku ligu, svoj prvi veliki europski trofej od 1982. godine.

*uz korištenje AI-ja