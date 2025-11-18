Obavijesti

Sport

Komentari 4
PRATITE PRIJENOS

UŽIVO Kvalifikacije za SP: BiH na korak do povijesti, navijači su priredili veliki korteo u Beču!

Piše Luka Tunjić,
UŽIVO Kvalifikacije za SP: BiH na korak do povijesti, navijači su priredili veliki korteo u Beču!
Tuzla: Susret Bosne i Hercegovine i Rumunjske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Izabranicima Sergeja Barbareza dovoljna je pobjeda bilo kojim rezultatom kako bi izborili Mundijal, koji bi bio tek drugi u povijesti bh. nogometne reprezentacije nakon SP-a 2014.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 20.45 sati , Beč, Austrija
Austrija
:
Bosna i Hercegovina
Sortiranje događaja
OGROMAN KORTEO U BEČU

Više od 25.000 navijača Bosne i Hercegovine očekuje se na stadionu u Beču u ključnoj utakmici kvalifikacija, a oni su priredili nevjerojatne scene u glavnom austrijskom gradu nekoliko sati uoči utakmice.

Naime, najvatreniji navijači u korteu su krenili prema stadionu, a navijačka skupina BHFanaticosi priredili su ogroman korteo s bakljama koji je zasigurno privukao pažnju mnogih u Grazu.

NAJAVA UTAKMICE

U utorak navečer nogometaši Bosne i Hercegovine igraju utakmicu koju su u susjedstvu proglasili povijesnom. "Zmajevi" gostuju u Austriji o utakmici koja će odlučiti direktnog putnika na Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. 

Izabranicima Sergeja Barbareza dovoljna je pobjeda bilo kojim rezultatom kako bi izborili Mundijal, koji bi bio tek drugi u povijesti bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije nakon SP-a 2014. u Brazilu.

Naravno, tim je povodom ogroman broj navijača njihove reprezentacije stigao u Beč. Prema informacijama bh. medija, na stadionu Ernst Happelu u Beču očekuje se više od 25.000 navijača "zmajeva".

Utakmica počinje u 20.45 sati, a istovremeno ćemo pratiti još rasplete četiri drugih skupina. Naime, tada se igraju još sljedeće utakmice...

Grupa B

Grupa C

Grupa E

Grupa H

Grupa J

Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025