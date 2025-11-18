Izabranicima Sergeja Barbareza dovoljna je pobjeda bilo kojim rezultatom kako bi izborili Mundijal, koji bi bio tek drugi u povijesti bh. nogometne reprezentacije nakon SP-a 2014.
UŽIVO Kvalifikacije za SP: BiH na korak do povijesti, navijači su priredili veliki korteo u Beču!
Više od 25.000 navijača Bosne i Hercegovine očekuje se na stadionu u Beču u ključnoj utakmici kvalifikacija, a oni su priredili nevjerojatne scene u glavnom austrijskom gradu nekoliko sati uoči utakmice.
Naime, najvatreniji navijači u korteu su krenili prema stadionu, a navijačka skupina BHFanaticosi priredili su ogroman korteo s bakljama koji je zasigurno privukao pažnju mnogih u Grazu.
U utorak navečer nogometaši Bosne i Hercegovine igraju utakmicu koju su u susjedstvu proglasili povijesnom. "Zmajevi" gostuju u Austriji o utakmici koja će odlučiti direktnog putnika na Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi.
Izabranicima Sergeja Barbareza dovoljna je pobjeda bilo kojim rezultatom kako bi izborili Mundijal, koji bi bio tek drugi u povijesti bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije nakon SP-a 2014. u Brazilu.
Naravno, tim je povodom ogroman broj navijača njihove reprezentacije stigao u Beč. Prema informacijama bh. medija, na stadionu Ernst Happelu u Beču očekuje se više od 25.000 navijača "zmajeva".
