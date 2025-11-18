UŽIVO Kvalifikacije za SP: BiH na korak do povijesti, navijači su priredili veliki korteo u Beču!

NAJAVA UTAKMICE

U utorak navečer nogometaši Bosne i Hercegovine igraju utakmicu koju su u susjedstvu proglasili povijesnom. "Zmajevi" gostuju u Austriji o utakmici koja će odlučiti direktnog putnika na Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Izabranicima Sergeja Barbareza dovoljna je pobjeda bilo kojim rezultatom kako bi izborili Mundijal, koji bi bio tek drugi u povijesti bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije nakon SP-a 2014. u Brazilu.

Naravno, tim je povodom ogroman broj navijača njihove reprezentacije stigao u Beč. Prema informacijama bh. medija, na stadionu Ernst Happelu u Beču očekuje se više od 25.000 navijača "zmajeva".

Utakmica počinje u 20.45 sati, a istovremeno ćemo pratiti još rasplete četiri drugih skupina. Naime, tada se igraju još sljedeće utakmice...

