Uživo: Leicester predstavio Benkovića, Kalinić na čekanju

Ono što je sinoć postalo sigurno, danas je dobilo i službenu potvrdu. Dinamo je objavio da je njihov dosadašnji dokapetan Filip Benković potpisao za premierligaša Leicester City.

- Dogovorili smo sve detalje oko transfera Filipa Benkovića u Leicester City. Moram izraziti zadovoljstvo jer smo ispregovarali sjajne uvjete s ukupnom cifrom od 15 milijuna eura odštete (transfer i bonusi) - rekao je predsjednik Uprave GNK Dinamo Igor Kodžoman.

Benković je potpisao na pet godina, a Dinamo je samo potvrdio da se transfer kreće u iznosu od 15 milijuna eura što je fantastičan iznos.

Croatian defender Filip Benković has signed a five-year contract with #lcfc after the Club agreed terms with Dinamo Zagreb for his transfer ✍️ #WelcomeBenković



