COMO - LEIPZIG, MAN. UTD - SABAH, BAYERN - BODO/GLIMT, SLAVIA PRAG - LENS Zadnje utakmice prvog kola Lige prvaka uz prijenos na Arenisport
UŽIVO Liga prvaka: Baturina i Como na Nijemce, Dambrauskas vodi Sabah na Old Traffordu...
Hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović je među prvih 11 Lensa.
SLAVIA PRAG (3-4-2-1): Markovič - Vlček, Zima, Chaloupek - Isife, Nowak, Sadilek, Kubiak - Ayaosi, Šturm - Chyril
LENS (3-4-2-1): Risser - Sagnan, Ganiou, Antonio - Udol, Haidara, Bulatović, Skoras - Sima, Thauvin - Ivanović
Ovo su početne postave za utakmicu na Old Traffordu. Ivan Lepinjica igrao od prve minute za Sabah.
MAN. UNITED (4-2-3-1): Lammens - Mazraoui, Yoro, Martinez, Dorgu - Tielemans, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha - Šeško
SABAH (4-2-3-1): Pokatilov - Puchacz, Dasdhamirov, McCarthy, Zedadka - Lepinjica, Rahmonaliev, Nwackukwu, Šimić, Parris - Mickels
Evo i prvih 11 za ovaj dvoboj.
BAYERN (4-2-3-1): Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlović - Olise, Musiala, Diaz - Kane
BODO GLIMT (4-3-3): Haikin - Bjorkan, Bjortuft, Nielsen, Sjovold - Fet, Berg, Kitolano, Blomberg, Helmersen, Auklend
Došle su početne postave za dvoboj u Italiji.
COMO (4-2-3-1): Butez- Couto, Chalobah, Ramon, Valle - De Cunha, Milla - Diao, Paz, Baturina, Douvikas
LEIPZIG (4-3-3): Vandevoordt - Raum, Lukeba, Orban, Baku - Nkunku, Sriward, Aynaoui - Nusa, Guiu, Maksimović
Nova večer Lige prvaka donosi četiri zanimljiva dvoboja, a posebno će biti zanimljivo pratiti Como – Leipzig, gdje će Martin Baturina prvi put zaigrati na najvećoj klupskoj pozornici.
Como je prošle sezone oduševio nogometnu Europu, a sjajan početak nove sezone potvrdio je da momčad Cesca Fabregasa nije slučajnost. Nakon remija s Udineseom, Como je srušio Napoli i Genou, a Baturina se nametnuo kao jedan od glavnih aduta. Leipzig, s druge strane, u Bundesligi ima pobjedu i poraz, a protiv Talijana će tražiti reakciju.
Manchester United – Sabah još je jedan dvoboj s velikim favoritom. United je novu sezonu otvorio porazom od Hulla, potom svladao Ipswich i remizirao s Evertonom, dok je Sabah napravio povijesni pothvat. Azerbajdžanski klub pod vodstvom Valdasa Dambrauskasa kroz kvalifikacije je izbacio TNS, KuPS, AGF i Hapoel Be'er Shevu te prvi put izborio Ligu prvaka.
U Münchenu će Bayern – Bodo/Glimt biti klasičan sudar favorita i autsajdera. Bavarci su razbili Stuttgart, ali potom odigrali tek 0:0 sa Schalkeom. Kane, Olise i društvo protiv norveškog prvaka tražit će uvjerljivu pobjedu, dok Bodo/Glimt nakon dramatičnog prolaska kroz kvalifikacije može pokušati napraviti novu senzaciju.
Posljednji dvoboj je Slavia Prag – Lens. Slavia nakon sedam kola češkog prvenstva ima 17 bodova i još ne zna za poraz, dok Lens iza sebe ima sjajnu sezonu u Francuskoj, gdje je završio drugi, osvojio Kup i uzeo Superkup protiv PSG-a. Dodatnu pažnju privlačit će hrvatski napadač **Franjo Ivanović**, koji je stigao u Lens.