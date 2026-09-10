UŽIVO Liga prvaka: Baturina i Como na Nijemce, Dambrauskas vodi Sabah na Old Traffordu...

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Nova večer Lige prvaka donosi četiri zanimljiva dvoboja, a posebno će biti zanimljivo pratiti Como – Leipzig, gdje će Martin Baturina prvi put zaigrati na najvećoj klupskoj pozornici.

Como je prošle sezone oduševio nogometnu Europu, a sjajan početak nove sezone potvrdio je da momčad Cesca Fabregasa nije slučajnost. Nakon remija s Udineseom, Como je srušio Napoli i Genou, a Baturina se nametnuo kao jedan od glavnih aduta. Leipzig, s druge strane, u Bundesligi ima pobjedu i poraz, a protiv Talijana će tražiti reakciju.

Manchester United – Sabah još je jedan dvoboj s velikim favoritom. United je novu sezonu otvorio porazom od Hulla, potom svladao Ipswich i remizirao s Evertonom, dok je Sabah napravio povijesni pothvat. Azerbajdžanski klub pod vodstvom Valdasa Dambrauskasa kroz kvalifikacije je izbacio TNS, KuPS, AGF i Hapoel Be'er Shevu te prvi put izborio Ligu prvaka.

U Münchenu će Bayern – Bodo/Glimt biti klasičan sudar favorita i autsajdera. Bavarci su razbili Stuttgart, ali potom odigrali tek 0:0 sa Schalkeom. Kane, Olise i društvo protiv norveškog prvaka tražit će uvjerljivu pobjedu, dok Bodo/Glimt nakon dramatičnog prolaska kroz kvalifikacije može pokušati napraviti novu senzaciju.

Posljednji dvoboj je Slavia Prag – Lens. Slavia nakon sedam kola češkog prvenstva ima 17 bodova i još ne zna za poraz, dok Lens iza sebe ima sjajnu sezonu u Francuskoj, gdje je završio drugi, osvojio Kup i uzeo Superkup protiv PSG-a. Dodatnu pažnju privlačit će hrvatski napadač **Franjo Ivanović**, koji je stigao u Lens.