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UŽIVO Liga prvaka: Baturina i Como na Nijemce, Dambrauskas vodi Sabah na Old Traffordu...

Piše 24sata,
UŽIVO Liga prvaka: Baturina i Como na Nijemce, Dambrauskas vodi Sabah na Old Traffordu...
Foto: Agostino Gemito/IPA Sport/IPA
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COMO - LEIPZIG, MAN. UTD - SABAH, BAYERN - BODO/GLIMT, SLAVIA PRAG - LENS Zadnje utakmice prvog kola Lige prvaka uz prijenos na Arenisport

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Liga prvaka, 1. kolo 21.00 ,
Como
:
Red Bull Leipzig
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SLAVIA PRAG - LENS

Hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović je među prvih 11 Lensa.

SLAVIA  PRAG (3-4-2-1): Markovič - Vlček, Zima, Chaloupek - Isife, Nowak, Sadilek, Kubiak - Ayaosi, Šturm - Chyril

LENS (3-4-2-1): Risser - Sagnan, Ganiou, Antonio - Udol, Haidara, Bulatović, Skoras - Sima, Thauvin - Ivanović

MAN. UNITED - SABAH

Ovo su početne postave za utakmicu na Old Traffordu. Ivan Lepinjica igrao od prve minute za Sabah.

MAN. UNITED (4-2-3-1): Lammens - Mazraoui, Yoro, Martinez, Dorgu - Tielemans, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha - Šeško

SABAH (4-2-3-1): Pokatilov - Puchacz, Dasdhamirov, McCarthy, Zedadka - Lepinjica, Rahmonaliev, Nwackukwu, Šimić, Parris - Mickels

BAYERN - BODO GLIMT

Evo i prvih 11 za ovaj dvoboj. 

BAYERN (4-2-3-1): Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlović - Olise, Musiala, Diaz - Kane

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin - Bjorkan, Bjortuft, Nielsen, Sjovold - Fet, Berg, Kitolano, Blomberg, Helmersen, Auklend

POČETNE POSTAVE COMO - LEIPZIG

Došle su početne postave za dvoboj u Italiji. 

COMO (4-2-3-1): Butez- Couto, Chalobah, Ramon, Valle - De Cunha, Milla - Diao, Paz, Baturina, Douvikas

LEIPZIG (4-3-3): Vandevoordt - Raum, Lukeba, Orban, Baku - Nkunku, Sriward, Aynaoui - Nusa, Guiu, Maksimović

NAJAVA

Nova večer Lige prvaka donosi četiri zanimljiva dvoboja, a posebno će biti zanimljivo pratiti Como – Leipzig, gdje će Martin Baturina prvi put zaigrati na najvećoj klupskoj pozornici.

Como je prošle sezone oduševio nogometnu Europu, a sjajan početak nove sezone potvrdio je da momčad Cesca Fabregasa nije slučajnost. Nakon remija s Udineseom, Como je srušio Napoli i Genou, a Baturina se nametnuo kao jedan od glavnih aduta. Leipzig, s druge strane, u Bundesligi ima pobjedu i poraz, a protiv Talijana će tražiti reakciju.

Manchester United – Sabah još je jedan dvoboj s velikim favoritom. United je novu sezonu otvorio porazom od Hulla, potom svladao Ipswich i remizirao s Evertonom, dok je Sabah napravio povijesni pothvat. Azerbajdžanski klub pod vodstvom Valdasa Dambrauskasa kroz kvalifikacije je izbacio TNS, KuPS, AGF i Hapoel Be'er Shevu te prvi put izborio Ligu prvaka.

U Münchenu će Bayern – Bodo/Glimt biti klasičan sudar favorita i autsajdera. Bavarci su razbili Stuttgart, ali potom odigrali tek 0:0 sa Schalkeom. Kane, Olise i društvo protiv norveškog prvaka tražit će uvjerljivu pobjedu, dok Bodo/Glimt nakon dramatičnog prolaska kroz kvalifikacije može pokušati napraviti novu senzaciju.

Posljednji dvoboj je Slavia Prag – Lens. Slavia nakon sedam kola češkog prvenstva ima 17 bodova i još ne zna za poraz, dok Lens iza sebe ima sjajnu sezonu u Francuskoj, gdje je završio drugi, osvojio Kup i uzeo Superkup protiv PSG-a. Dodatnu pažnju privlačit će hrvatski napadač **Franjo Ivanović**, koji je stigao u Lens.

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