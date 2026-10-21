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UŽIVO Liga prvaka: Bayern na Arsenal, hrvatski dueli u Milanu i Bruggeu. Počele su utakmice

Piše Luka Tunjić,
UŽIVO Liga prvaka: Bayern na Arsenal, hrvatski dueli u Milanu i Bruggeu. Počele su utakmice
Foto: Alessandro Garofalo
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Bayern - Arsenal 0-0, Real MAdrid - Leipzig 0-0, Inter - Šahtar 0-0, Club Brugge - Lens 0-0, Real Betis - Feyenoord 0-0, Aston Villa - Viking 1-0, Sporting - LASK 1-1

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LIGA PRVAKA, 3. KOLO 21.00 ,
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VILLA ZABILA

Villa vodi protiv Vikinga! U 23. minuti je Barkley nakon kornera skočio i glavom zakucao za 1-0!

21'

Ogromna prilika za Bayern! Jurnuli su Bavarci u kontru, Davies je povukao, lopta došla do Gnabryja koji je tražio drugi kut, ali mu je Raya sjajno obranio udarac.

LASK IZJEDNAČIO

U 15. minuti je Lang zabio za LASK i izjednačio na 1-1

5'

Sporting vodi 1-0 protiv Laska, strijelac je Luis Suarez iz penala kojeg je skrivio Robert Ljubičić.

1'

Počele su utakmice!

Komentari 3

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