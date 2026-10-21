Bayern - Arsenal 0-0, Real MAdrid - Leipzig 0-0, Inter - Šahtar 0-0, Club Brugge - Lens 0-0, Real Betis - Feyenoord 0-0, Aston Villa - Viking 1-0, Sporting - LASK 1-1
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UŽIVO Liga prvaka: Bayern na Arsenal, hrvatski dueli u Milanu i Bruggeu. Počele su utakmice
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VILLA ZABILA
Villa vodi protiv Vikinga! U 23. minuti je Barkley nakon kornera skočio i glavom zakucao za 1-0!
21'
Ogromna prilika za Bayern! Jurnuli su Bavarci u kontru, Davies je povukao, lopta došla do Gnabryja koji je tražio drugi kut, ali mu je Raya sjajno obranio udarac.
LASK IZJEDNAČIO
U 15. minuti je Lang zabio za LASK i izjednačio na 1-1
5'
Sporting vodi 1-0 protiv Laska, strijelac je Luis Suarez iz penala kojeg je skrivio Robert Ljubičić.
1'
Počele su utakmice!
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