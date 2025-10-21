UŽIVO Liga prvaka: Gvardiol u prvih 11 protiv Villarreala, Ivan Perišić i PSV dočekuju Napoli

NAJAVA

Utorak, 21. listopada, donosi novu rundu uzbuđenja u UEFA Ligi prvaka, a u središtu pozornosti su dva iznimno zanimljiva dvoboj. Engleski velikan, Manchester City, putuje na uvijek neugodno gostovanje kod Villarreala, dok će u Nizozemskoj snage odmjeriti PSV Eindhoven i Napoli, dva kluba u potrazi za ključnim bodovima. Obje utakmice počinju u 21:00 sat te nas očekuju zanimljivi dvoboji u kojima će hrvatski igrači imati jako bitne uloge.

Momčad Pepa Guardiole ulazi u utakmicu na krilima sjajne forme. Neporaženi su u posljednjih osam utakmica u svim natjecanjima i nalaze se na drugom mjestu Premier lige. Nakon početna dva poraza u kolovozu, City se stabilizirao i djeluje moćno, što potvrđuje i posljednja pobjeda od 2:0 protiv Evertona, gdje je oba pogotka postigao nezaustavljivi Erling Haaland. Norvežanin je već postigao tri gola u ovogodišnjoj Ligi prvaka i predstavlja najveću prijetnju za obranu Villarreala. S druge strane, Villarreal očajnički treba bodove. Nakon uvodna dva kola imaju samo jedan bod (poraz 1:0 od Tottenhama i remi 2:2 s Juventusom) i pobjeda protiv prvaka Europe bila bi golem poticaj njihovim ambicijama za prolazak skupine.

Trener Marcelino García Toral svjestan je snage protivnika, ali ne planira se predati. Njegova izjava uoči utakmice najbolje opisuje duh španjolske momčadi: "Spremni smo i uživati i patiti." Analitičari očekuju da će Villarreal zaigrati u formaciji 4-4-2, pokušavajući zgusnuti sredinu i prijetiti iz kontranapada. City će, s druge strane, vjerojatno dominirati posjedom u svojoj prepoznatljivoj 4-1-4-1 formaciji, tražeći pukotine u obrani domaćina.

PSV je u dobroj formi u domaćem prvenstvu, što potvrđuje i pobjeda od 2:1 protiv Go Ahead Eaglesa za vikend. Junak utakmice bio je Guus Til s dva pogotka, a trener Peter Bosz ga je posebno pohvalio:



- Guus Til je bio izvanredan, ne samo zbog golova, već i zbog presinga i stalnog utrčavanja u dubinu.

Međutim, u Ligi prvaka priča je drugačija. Nakon remija 1:1 kod Bayera iz Leverkusena, PSV-u je potrebna pobjeda. Utakmice PSV-a često obiluju golovima; na čak šest od posljednjih sedam susreta oba su tima postigla pogodak.

Napoli, s druge strane, dolazi u Nizozemsku poljuljanog samopouzdanja nakon poraza od 1:0 protiv Torina u Serie A. Ipak, u Nizozemsku prvak talije dolazi kao favorit, ali će Conte biti na mukama. Nedostaju mu Lukaku i Hojlund u napadu, a nema ni Rahmanija. Igra će počivati na De Bryuneu i njegovim magičnim potezima. Trener Antonio Conte bio je vrlo kritičan prema svojoj momčadi.

- Dovoljno smo dobro kretali loptu, ali smo se previše zanijeli pokušavajući 'igrati lijepo' i na kraju smo im poklonili gol. Sami smo stvorili ovaj poraz - rekao je Conte