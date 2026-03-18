UŽIVO Liga prvaka: Igor Tudor i Spursi love čudo protiv Atletica, Liverpool ima veliki zadatak...

Nakon uzbuđenja u utorak, Liga prvaka nastavlja se s tri nova uzvratna dvoboja osmine finala koji donose potpuno različite uloge. Dok Liverpool na svom Anfieldu traži preokret protiv neugodnog Galatasaraya, Tottenham se kod kuće suočava s gotovo nemogućom misijom protiv Atletica. U trećem susretu večeri, Bayern će protiv Atalante odraditi formalnost, no utakmicu će obilježiti nevjerojatna kriza s golmanima koja bi mogla u vatru gurnuti šesnaestogodišnjeg debitanta.

Momčad Arnea Slota ima zadatak nadoknaditi minimalni zaostatak od 1-0 iz prve utakmice u Istanbulu, gdje je strijelac jedinog gola bio Mario Lemina. Da stvar bude gora po Liverpool, bio je to već drugi ovosezonski poraz identičnim rezultatom od turskog prvaka, nakon što su izgubili i u ligaškoj fazi natjecanja. Pritisak na nizozemskog stručnjaka dodatno je porastao nakon vikenda u kojem su "redsi" ponovno razočarali, odigravši samo 1-1 na svom terenu protiv Tottenhama koji se bori za ostanak. Zvižduci s tribina nakon utakmice jasno su pokazali nestrpljenje navijača.

Slot je svjestan situacije i vjeruje da upravo ta frustracija može biti gorivo za njegovu momčad, pozivajući navijače da stvore prepoznatljivu europsku atmosferu.

​- Na nama je da tu frustraciju prenesemo na srijedu i odigramo veliku utakmicu jer smo svi frustrirani. Moramo navijačima pokazati igru i rezultat koji zaslužuju - izjavio je Slot.

Nakon katastrofalnih 5-2 u Madridu, malo tko daje šanse Tottenhamu za prolazak dalje. Prvu utakmicu obilježila je noćna mora debitanta na golu Antonína Kinskog i serija individualnih pogrešaka koje je momčad Diega Simeonea nemilosrdno kaznila. Ipak, tračak nade za navijače Spursa pojavio se u nedjelju, kada je momčad Igora Tudora pokazala karakter i izvukla bod na Anfieldu golom Richarlisona u devedesetoj minuti.

Za prolazak će im trebati čudo kakvo je u povijesti Lige prvaka uspjelo tek četiri puta. Najveći poticaj za Tudora je povratak kapetana Cristiana Romera, čiji se izostanak zbog potresa mozga itekako osjetio protiv Liverpoola. Na klupu se vraćaju i Destiny Udogie te Lucas Bergvall, no veliki hendikep bit će izostanak suspendiranog Richarlisona.

Atletico, s druge strane, ima reputaciju momčadi koja zna čuvati prednost. Ipak, njihova gostujuća forma ove sezone nije na razini igara kod kuće. Simeone će u Londonu biti bez prvog golmana Jana Oblaka zbog ozljede, što otvara vrata Juanu Mussu. Argentinski strateg svjestan je da posao nije gotov.

Utakmica na Allianz Areni trebala bi biti puka formalnost nakon što je Bayern u Bergamu deklasirao Atalantu 6-1 i praktički osigurao četvrtfinale. Međutim, uoči uzvrata, trener Vincent Kompany suočio se s krizom kakva se ne pamti - ostao je bez sva četiri seniorska golmana. Prvi izbor Manuel Neuer i njegova zamjena Sven Ulreich su ozlijeđeni, dok je Jonas Urbig, koji je branio u prvoj utakmici, zaradio potres mozga i njegov nastup je upitan.

To znači da bi na gol bavarskog velikana mogao stati šesnaestogodišnji Leonard Prescott, dragulj iz klupske akademije, kojemu bi to bio profesionalni debi. Time bi postao najmlađi golman u povijesti Lige prvaka.

Atalanti, koja je u prošloj rundi izbacila Borussiju Dortmund, za prolazak treba najveći preokret u povijesti natjecanja, no s obzirom na okolnosti i Bayernove probleme, Talijani u München dolaze potpuno rasterećeni, s ciljem da ostave što bolji dojam na oproštaju od Europe.