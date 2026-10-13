LENS - SPORTING, SABAH - SLAVIA PRAG Pajač sudi u Ligi prvaka nakon derbija Hajduka i Dinama, a Dambrauskas sa Sabahom lovi povijesne bodove protiv Slavije
UŽIVO Liga prvaka: Pajač sudi 'vatrenom', Dambrauskas lovi povijesnu pobjedu među elitom
Istovremeno će u Bakuu nekadašnji trener splitskih "bilih" Valdas Dambrauskas pokušati ispisati povijest na klupi Sabaha. Azerbajdžanski prvak osnovan je tek prije devet godina, a u svojem je prvom nastupu u Ligi prvaka doživio težak poraz od Manchester Uniteda 0-4. Sada ih očekuje okršaj protiv češke Slavije iz Praga.
- Slavia je izuzetno fizički moćna momčad, praktički neumorna. Konstantno vrše pritisak po cijelom terenu. Taj stil je zaista izniman - izjavio je Dambrauskas u najavi utakmice.
Trener Slavije Jindřich Trpišovský pohvalio je Sabah, usporedivši njihov posjed lopte i ofenzivnu formaciju sa stilom igre Barcelone. Ipak, Slavia u ovaj dvoboj ulazi kao favorit prema analizama stručnjaka nakon što su zabilježili niz od četiri pobjede u domaćim natjecanjima.
Sabah bi trebao istrčati u postavi: Pokatilov - Zedadka, Dašdəmirov, McCarthy, Puchacz - Rahmonalijev, Lepinjica, Simić - Parris, Mickels, Nwachukwu. Češki bi sastav na teren trebao izaći u sljedećoj formaciji: Markovič - Vlček, Zima, Chaloupek - Isife, Nowak, Sadílek, Kubiak - Ayaosi, Šturm - Chytil.
Na stadionu u Lensu igrat će se vrlo zanimljiv dvoboj jer su obje momčadi u prvom kolu ostvarile pobjede. Francuska momčad, za koju nastupa i mladi hrvatski napadač Franjo Ivanović, u prvom je kolu svladala prašku Slaviju rezultatom 3-2. S druge strane, Sporting je kod kuće bio bolji od Galatasaraya s uvjerljivih 3-1.
Trener Lensa Yannick Cahuzac naglasio je kako njegova ekipa u utakmicu ulazi ohrabrena dobrim nastupima u domaćem prvenstvu.
- Poštovat ćemo Sporting, ali također ćemo imati puno ambicija - rekao je Cahuzac.
Mogući sastav Lensa je: Risser - Antonio, Ganiou, Sagnan - Skoras, Bulatović, Haidara, Aguilar - Thauvin, Hazard - Ivanović. Gosti iz Portugala trebali bi istrčati u sastavu: Rui Silva - Vagiannidis, Quaresma, Inacio, Araujo - Altimira, Doumbia; Catamo, Zalazar, Guilherme - Suarez.
Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline delegiran je za utakmicu drugog kola Lige prvaka između Lensa i lisabonskog Sportinga. To će mu biti druga utakmica glavne faze elitnog natjecanja u karijeri, nakon što je prošle godine vodio dvoboj Athletica i Qarabaga. Uz njega će uz aut-linije biti pomoćnici Bojan Zobenica i Ivan Mihalj, a ulogu četvrtog suca obavljat će Dario Bel.
Glavni sudac u VAR sobi bit će Ivan Bebek, a pomagat će mu Poljak Tomasz Kwiatkowski. Ova sudačka postava na europsku scenu izlazi samo nekoliko dana nakon što je Pajač sudio derbi između Hajduka i Dinama (2-1) na natopljenom Poljudu. Taj je susret izazvao lavinu reakcija zbog uvjeta na terenu i sudačkih odluka.
Večeras se nastavlja natjecanje u Ligi prvaka uz nastupe hrvatskih aktera u vrlo važnim ulogama. Hrvatski sudac Igor Pajač dijeli pravdu u Francuskoj, dok bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas sa svojim Sabahom traži prve bodove. U akciji će na terenu biti i mladi hrvatski napadač Franjo Ivanović.