UŽIVO Liga prvaka: Pajač sudi 'vatrenom', Dambrauskas lovi povijesnu pobjedu među elitom

VALDAS I LEPINJICA

Istovremeno će u Bakuu nekadašnji trener splitskih "bilih" Valdas Dambrauskas pokušati ispisati povijest na klupi Sabaha. Azerbajdžanski prvak osnovan je tek prije devet godina, a u svojem je prvom nastupu u Ligi prvaka doživio težak poraz od Manchester Uniteda 0-4. Sada ih očekuje okršaj protiv češke Slavije iz Praga.

​- Slavia je izuzetno fizički moćna momčad, praktički neumorna. Konstantno vrše pritisak po cijelom terenu. Taj stil je zaista izniman - izjavio je Dambrauskas u najavi utakmice.

Trener Slavije Jindřich Trpišovský pohvalio je Sabah, usporedivši njihov posjed lopte i ofenzivnu formaciju sa stilom igre Barcelone. Ipak, Slavia u ovaj dvoboj ulazi kao favorit prema analizama stručnjaka nakon što su zabilježili niz od četiri pobjede u domaćim natjecanjima.

Sabah bi trebao istrčati u postavi: Pokatilov - Zedadka, Dašdəmirov, McCarthy, Puchacz - Rahmonalijev, Lepinjica, Simić - Parris, Mickels, Nwachukwu. Češki bi sastav na teren trebao izaći u sljedećoj formaciji: Markovič - Vlček, Zima, Chaloupek - Isife, Nowak, Sadílek, Kubiak - Ayaosi, Šturm - Chytil.