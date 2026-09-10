UŽIVO Liga prvaka: Perišić i PSV na Ukrajince, Fener čeka Romu

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Ivan Perišić i PSV novu su sezonu otvorili u velikom stilu, a sljedeći izazov čeka ih protiv ukrajinskog Šahtara.

Nakon remija na otvaranju prvenstva, PSV je nanizao četiri pobjede, a posljednja je bila posebno vrijedna. U velikom derbiju nizozemski prvak slavio je kod Ajaxa s 3:1 te se približio vodećem AZ Alkmaaru na samo dva boda.

Perišić je jedan od igrača na koje Šahtar mora posebno paziti, a uz njega prijetnju predstavlja i bosanskohercegovački reprezentativac Esmir Bajraktarević. Ipak, najveća snaga PSV-a trenutno je forma cijele momčadi.

Šahtar također u domaćem prvenstvu ima vrlo dobar učinak. Nakon pet kola nalazi se na drugom mjestu s četiri pobjede i jednim porazom, ali identičan učinak ima i vodeća Polissya. Ukrajinski klub ponovno se oslanja na velik broj kvalitetnih brazilskih nogometaša, koji će pokušati stvoriti probleme favoriziranom PSV-u i prirediti iznenađenje.

Fenerbahče je loše krenuo u novu sezonu. Nakon četiri kola ima po dvije pobjede i poraza, a uoči susreta s Romom izgubio je i veliki derbi od Bešiktaša.

Ipak, turski klub ima iznimno kvalitetan kadar. Ovog ljeta stigli su Romelu Lukaku, Mason Greenwood i Nathan Aké, dok su tu još N'Golo Kanté i Marco Asensio. Fenerbahče je do Lige prvaka stigao kroz kvalifikacije, u kojima je izbacio Górnik, Sturm i Lyon.

Roma je, za razliku od njih, savršeno otvorila prvenstvo. Nakon tri kola ima svih devet bodova, uz pobjede protiv Fiorentine, Leccea i Atalante. "Vučica" je prošlu sezonu završila na trećem mjestu s 23 pobjede.

Glavna zvijezda i dalje je Paulo Dybala, koji je već upisao četiri asistencije, a među važnim adutima su i Donny Malen, Wesley te Manu Koné.

