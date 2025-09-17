Obavijesti

UŽIVO Liga prvaka: Liverpool već utrpao dva gola Atleticu, Pašalićevi gube od PSG-a...

Piše Zdravko Barišić,
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

PSG će protiv Atalante krenuti u obranu naslova Lige prvaka na domaćem terenu, Liverpool dočekuje Atletico Madrid s Isakom u napadu, dok Inter gostuje kod Ajaxa

Liga prvaka, prvo kolo, rezultati:

  • Bayern München - Chelsea 0-0
  • Liverpool - Atletico Madrid 2-0 
  • PSG - Atalanta 1-0
  • Ajax - Inter 0-0

Prvo kolo Lige prvaka 21.00 ,
9'

Novi gol visi u zraku u Parizu. Domaćin je imao dvije velike šanse preko Barcole i Mendesa, ali gosti su uspjeli preživjeti. 

PSG - ATALANTA 1-0

Gooooooooool! PSG je poveo protiv Atalante golom Marquinhosa. 

LIVERPOOL - ATLETICO 2-0

Kakav furiozni početak Liverpoola! Engleski prvak već vodi 2-0 protiv Atletico Madrida. Robertson je zabio u četvrtoj minuti, a vodstvo je dvije minute kasnije povisio Salah. 

1'

Počele su sve utakmice.

POSTAVE: PSG - ATALANTA

Hrvatski reprezentativac kreće od prve minute za Atalantu koju vodi Ivan Jurić.

PSG: Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia

Atalanta: Carnesecchi - Kossounou, Hien, Djimsiti - Bellanova, Musah, De Roon, Bernasconi - Pašalić - De Ketelaere, Maldini 

