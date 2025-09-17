PSG će protiv Atalante krenuti u obranu naslova Lige prvaka na domaćem terenu, Liverpool dočekuje Atletico Madrid s Isakom u napadu, dok Inter gostuje kod Ajaxa
OD 21 SAT
UŽIVO Liga prvaka: Liverpool već utrpao dva gola Atleticu, Pašalićevi gube od PSG-a...
Čitanje članka: < 1 min
Liga prvaka, prvo kolo, rezultati:
- Bayern München - Chelsea 0-0
- Liverpool - Atletico Madrid 2-0
- PSG - Atalanta 1-0
- Ajax - Inter 0-0
Live
9'
Novi gol visi u zraku u Parizu. Domaćin je imao dvije velike šanse preko Barcole i Mendesa, ali gosti su uspjeli preživjeti.
PSG - ATALANTA 1-0
Gooooooooool! PSG je poveo protiv Atalante golom Marquinhosa.
LIVERPOOL - ATLETICO 2-0
Kakav furiozni početak Liverpoola! Engleski prvak već vodi 2-0 protiv Atletico Madrida. Robertson je zabio u četvrtoj minuti, a vodstvo je dvije minute kasnije povisio Salah.
1'
Počele su sve utakmice.
POSTAVE: PSG - ATALANTA
Hrvatski reprezentativac kreće od prve minute za Atalantu koju vodi Ivan Jurić.
PSG: Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia
Atalanta: Carnesecchi - Kossounou, Hien, Djimsiti - Bellanova, Musah, De Roon, Bernasconi - Pašalić - De Ketelaere, Maldini
