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UŽIVO Liga prvaka: Sudar titana u Manchesteru! Real kod Rome, Kovač s Borussijom u Norveškoj

Piše Jakov Drobnjak,
UŽIVO Liga prvaka: Sudar titana u Manchesteru! Real kod Rome, Kovač s Borussijom u Norveškoj
Foto: Phil Noble
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MAN. CITY - PSG, ROMA - REAL MADRID, BODO/GLIMT - BORUSSIA, ASTON VILLA - FENERBAHČE, REAL BETIS - PORTO, ŠAHTAR - AEK, SLOVAN - STUTTGART

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Drugo kolo Lige prvaka 21.00 ,
Manchester City
:
PSG
Sortiranje događaja
REAL BETIS - PORTO

Real Betis (4-3-3): Valles - Ortiz, Bartra, Natan, Garcia - Roca, Isco, Deossa - Antony, Parrott, Ezzalzouli

Porto (4-3-3): Costa - Fernandes, Rosario, Kiwior, Moura - Froholdt, Varela, Veiga - Sainz, Silva, Pepe

BODO/GLIMT - BORUSSIA

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin - Sjovold, Gundersen, Aleesami, Bjorkan - Auklend, Berg, Fet - Blomberg, Helmersen, Hauge

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel - Gadou, Anton, Bensebaini - Karetsas, Bellingham, Veerman, Svensson - Inacio, Beier - Silva

ASTON VILLA - FENERBAHČE

Aston Villa (4-2-3-1): Suzuki - Cash, Lindelof, Torres, Wan-Bissaka - Kamara, Barkley - Mbaye, McGinn, Manzambi - Jackson

Fenerbahče (4-2-3-1): Ederson - Semedo, Škriniar, Ake, Brown - Yuksek, Guendouzi - Greenwood, Kahveci, Aydin - Muriqi

ŠAHTAR - AEK

Šahtar (4-1-4-1): Riznik - Tobias, Bondar, Matvienko, Henrique - Očeretko - Alisson, Pedrinho, Gomes, Palmares - Elias

AEK (4-4-2): Brignoli - Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios - Majer, Marin, Vitalis, Koita - Jović, Zini

ROMA - REAL MADRID

Roma (3-4-2-1): Gollini - Mancini, Ndicka, Hermoso - Molina, De Roon, Kone, Wesley - Dybala, Soule - Malen

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois - Dumfries, Konate, Rudiger, Cucurella - Valverde, Tchouameni - Diomande, Bellingham, Vinicius - Mbappe

Komentari 1

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