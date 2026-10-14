MAN. CITY - PSG, ROMA - REAL MADRID, BODO/GLIMT - BORUSSIA, ASTON VILLA - FENERBAHČE, REAL BETIS - PORTO, ŠAHTAR - AEK, SLOVAN - STUTTGART
UŽIVO Liga prvaka: Sudar titana u Manchesteru! Real kod Rome, Kovač s Borussijom u Norveškoj
Real Betis (4-3-3): Valles - Ortiz, Bartra, Natan, Garcia - Roca, Isco, Deossa - Antony, Parrott, Ezzalzouli
Porto (4-3-3): Costa - Fernandes, Rosario, Kiwior, Moura - Froholdt, Varela, Veiga - Sainz, Silva, Pepe
Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin - Sjovold, Gundersen, Aleesami, Bjorkan - Auklend, Berg, Fet - Blomberg, Helmersen, Hauge
Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel - Gadou, Anton, Bensebaini - Karetsas, Bellingham, Veerman, Svensson - Inacio, Beier - Silva
Šahtar (4-1-4-1): Riznik - Tobias, Bondar, Matvienko, Henrique - Očeretko - Alisson, Pedrinho, Gomes, Palmares - Elias
AEK (4-4-2): Brignoli - Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios - Majer, Marin, Vitalis, Koita - Jović, Zini
Roma (3-4-2-1): Gollini - Mancini, Ndicka, Hermoso - Molina, De Roon, Kone, Wesley - Dybala, Soule - Malen
Real Madrid (4-2-3-1): Courtois - Dumfries, Konate, Rudiger, Cucurella - Valverde, Tchouameni - Diomande, Bellingham, Vinicius - Mbappe