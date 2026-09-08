14'

GOOOOL! Nema ih nigdje pa zabiju. Real je ostao u pritisku, Biosseck je napravio veliku grešku na svojoj polovici. Diaz je pokupio loptu i dao za Mbappea koji je izašao sam pred golmana i hladnokrvno zabio za 1-0 domaćih.

REAL - INTER 1-0