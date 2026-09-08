Kovačeva Borussia dočekuje Vilarreall, Gvardiol i Kovačić gostuju kod Porta, Lille igra protiv Real Betisa, a pravi derbi prve runde Lige prvaka igraju Inter i Real Madrid na Santiago Bernabeuu. Susreti kreću u 21 sat
UŽIVO Liga prvaka: Inter imao prilike, a Real prvi zabio! Sjajno zabio Mbappe nakon pogreške
Odlična akcija Cityja! Foden je prošao po lijevoj strani i potkopao loptu prema petercu. Tamo je nebeski visoko skočio Haaland i pucao glavom, ali Costa sjajno spašava Porto!
Uff, kako rani Courtois! Martinez opalio iz slobodnjaka, ali Belgijac je fenomenalan.
GOOOOL! Nema ih nigdje pa zabiju. Real je ostao u pritisku, Biosseck je napravio veliku grešku na svojoj polovici. Diaz je pokupio loptu i dao za Mbappea koji je izašao sam pred golmana i hladnokrvno zabio za 1-0 domaćih.
REAL - INTER 1-0
Opet prijeti Inter. Jurnuli su prema naprijed gosti, Martinez je opalio iz daljine, Courtois se spustio i obranio.
Diouf radi velike probleme na desnoj strani Realu. Lijepo je ubacio, Hujisen je nekako uspio odbiti. Inter za sada dominira na Bernabeuu, često je na polovici Reala i dva je puta bio jako opasan.