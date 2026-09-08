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UŽIVO Liga prvaka: Inter imao prilike, a Real prvi zabio! Sjajno zabio Mbappe nakon pogreške

Piše Jakov Drobnjak,
UŽIVO Liga prvaka: Inter imao prilike, a Real prvi zabio! Sjajno zabio Mbappe nakon pogreške
Foto: IMAGO/Gokhan Taner/IMAGOSPORT
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Kovačeva Borussia dočekuje Vilarreall, Gvardiol i Kovačić gostuju kod Porta, Lille igra protiv Real Betisa, a pravi derbi prve runde Lige prvaka igraju Inter i Real Madrid na Santiago Bernabeuu. Susreti kreću u 21 sat

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Liga prvaka, 1. kolo 21.00 ,
Real Madrid
Mbappe 14'
1 :
Inter
Sortiranje događaja
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Odlična akcija Cityja! Foden je prošao po lijevoj strani i potkopao loptu prema petercu. Tamo je nebeski visoko skočio Haaland i pucao glavom, ali Costa sjajno spašava Porto!

17'

Uff, kako rani Courtois! Martinez opalio iz slobodnjaka, ali Belgijac je fenomenalan.

14'

GOOOOL! Nema ih nigdje pa zabiju. Real je ostao u pritisku, Biosseck je napravio veliku grešku na svojoj polovici. Diaz je pokupio loptu i dao za Mbappea koji je izašao sam pred golmana i hladnokrvno zabio za 1-0 domaćih.

REAL - INTER 1-0

13'

Opet prijeti Inter. Jurnuli su prema naprijed gosti, Martinez je opalio iz daljine, Courtois se spustio i obranio.

11'

Diouf radi velike probleme na desnoj strani Realu. Lijepo je ubacio, Hujisen je nekako uspio odbiti. Inter za sada dominira na Bernabeuu, često je na polovici Reala i dva je puta bio jako opasan.

Komentari 5

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