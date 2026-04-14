UŽIVO Liverpool - PSG: 'Redsi' nakon Pariza traže novo čudo

U 21.00 sati očekuje nas odličan susret na Anfieldu u uzvratu četvrtfinala Lige prvaka. Liverpool će dočekati PSG nakon što su 'redsi' na prvoj utakmici izgubili 2-0.

Tada su za Parižane pogodili Desire Doue i Khvicha Kvaratskhelia u 11., odnosno 65. minuti utakmice. PSG za vikend nije igrao domaće prvenstvo jer su od francuskog saveza tražili poštedu i dobili je, a Liverpool je pobijedio Fulham 2-0.

Današnji protivnici su kroz povijest odigrali pet međusobnih susreta. Tri puta je slavio PSG (2-1, 2-0 i 2-0) i dva puta Liverpool (3-2 i 1-0).