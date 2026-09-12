Drugu utakmicu sedmog kola HNL-a igraju Lokomotiva i Rijeka na Maksimiru. Kekova momčad pobjedom bi se primaknula vrhu tablice, a lokosi traže izlaz iz crnog niza
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UŽIVO Lokomotiva - Rijeka 0-0: Domaćin teško živi, Kekova družina niže prilike u Zagrebu
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Lokomotiva
0 : 0
Rijeka
Sortiranje događaja
46'
Počelo je drugo poluvrijeme.
45+1'
Kraj prvog poluvremena. Rijeka je djelovala puno bolje, prijetila je stvarala prilike, no nije uspjela matirati Josipa Posavca.
45'
Igrat će se minuta sudačke nadoknade.
35'
Novi žuti karton u redovima Lokomotive. Zaradio ga je Vuković.
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