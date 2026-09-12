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UŽIVO Lokomotiva - Rijeka 0-0: Domaćin teško živi, Kekova družina niže prilike u Zagrebu

Piše 24sata,
UŽIVO Lokomotiva - Rijeka 0-0: Domaćin teško živi, Kekova družina niže prilike u Zagrebu
Lokomotiva i Rijeka sastali se u 07. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Drugu utakmicu sedmog kola HNL-a igraju Lokomotiva i Rijeka na Maksimiru. Kekova momčad pobjedom bi se primaknula vrhu tablice, a lokosi traže izlaz iz crnog niza

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Sedmo kolo HNL-a 20.00 , Maksimir, Zagreb
Lokomotiva
0 : 0
Rijeka
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46'

Počelo je drugo poluvrijeme.

45+1'

Kraj prvog poluvremena. Rijeka je djelovala puno bolje, prijetila je stvarala prilike, no nije uspjela matirati Josipa Posavca. 

45'

Igrat će se minuta sudačke nadoknade. 

40'

Ovo je moglo biti jako opasno! Adu Adjei je glavom proslijedio loptu za Fruka koji je išao prema Posavcu, no golman Lokomotive je istrčao i u posljednji trenutak izbio loptu. 

35'

Novi žuti karton u redovima Lokomotive. Zaradio ga je Vuković. 

Komentari 6

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