Varaždin ima 15 bodova te bi pobjedom preskočio Dinamo koji je ostao na 16, uz utakmicu manje. S druge strane, Lokomotiva se mora probuditi nakon stanke jer je u lošem nizu
PRIJENOS S MAKSIMIRA
LIVE Lokomotiva - Varaždin 0-0: Šafarićevi mogu prestići Dinamo
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Lokomotiva
0 : 0
Varaždin
Sortiranje događaja
10'
Ivan Posavec prijeti pred golom lokosa! Nakon kombinacije s Mamićem pucao je pokraj lijeve stative prezimenjaka mu Josipa.
8'
Odgovara Lokomotiva! Josip Silić obranio je stopostotnu priliku Jakova Antona Vasilja iz blizine, pokušao je igrač domaćih kroz noge, ali nije prošlo.
6'
Prva prilika na utakmici, Latković je pobjegao na desnoj strani i pucao iskosa, pogodio je vanjsku stranu mreže.
1'
Počela je utakmica na otužno praznom, ali ipak suhom Maksimiru.
STIGLI SASTAVI
Evo sastava momčadi.
Lokomotiva (4-2-3-1): Posavec - Karačić, Triantfyllou, Gurlica, Čabrajić - Subotić, Belcar - Vešović, Vasilj, Thaqi - Marić
Varaždin (4-2-3-1): Silić - Maglica, Mladenovski, Tepšić, Duraković - Canjuga, Marina - Posavec, Mamić, tavares - Latković
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