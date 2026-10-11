LIVE Lokomotiva - Varaždin 0-0: Šafarićevi mogu prestići Dinamo

Gorica i Varaždin sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Varaždin ima 15 bodova te bi pobjedom preskočio Dinamo koji je ostao na 16, uz utakmicu manje. S druge strane, Lokomotiva se mora probuditi nakon stanke jer je u lošem nizu