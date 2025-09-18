UŽIVO Man. City - Napoli: Gvardiol kreće od prve minute, Barca gostuje u Engleskoj...

I treći dan Lige prvaka je pred nama ovog tjedna, a derbi dana igra se u Manchesteru gdje će City od 21 sat ugostiti Napoli i svoju legendu Kevina de Bruynea. U isto vrijeme Newcastle čeka težak zadatak protiv Barcelone
Eintracht: Zetterer - Collins, Koch, Theate, Brown - Larsson, Chaibi - Doan, Uzun, Knauff - Burkardt
Galatasaray: Cakir - Sallai, Singo, Sanchez, Elmali - Lemina, Torreira - Sane, Gundogan, Yilmaz - Akgun
Sporting: Virginia - Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo - Hjumland, Kočorašvili - Quenda, Trincao, Goncalves - Suarez
Kairat Almaty: Kalmyrza - Tapalov, Martinović, Sorokin, Machado - Kasabulat, Arad - Mrinski, Jorginho, Gromiko - Satpaev
Newcastle: Pope - Trippier, Schar, Burn, Livramento - Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton - Elanga, Gordon, Barnes
Barcelona: Garcia - Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin - De Jong, Pedri - Raphinha, Lopez, Rashford - Lewandowski
Izašle su postave za današnje utakmice. Joško Gvardiol kreće od prve minute, a Mateo Kovačić još se oporavlja od ozljede pa ga nema ni u zapisniku.
Manchester City: Donnarumma - Husanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly - Rodri - Silva, Reijnders, Foden, Doku - Haaland
Napoli: Milinković-Savić - Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola - Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay - Hojlund
Nakon tromjesečne stanke, najelitnije europsko klupsko natjecanje vratilo se na scenu. Liga prvaka ulazi u drugu sezonu pod novim ligaškim formatom s 36 klubova, a branitelj naslova PSG dominantno je u prvom kolu 4-0 pobijedio Atalantu Ivana Jurića i Marija Pašalića. Najuzbudljiviji dvoboj bio je onaj dvojice hrvatskih trenera koji vode Juventus i Borussiju Dortmund. Iako se sve do sudačke nadoknade činilo da će Niko Kovač odnijeti pobjedu, Trupe Igora Tudora s dva kasna gola uspjele su osvojiti bod i utakmica je završila 4-4.
Posljednji dan prvog kola Lige prvaka igra se danas i rezerviran je za okršaj Engleza i talijanskog prvaka, Manchester Cityja Joška Gvardiola domaćin je utakmice s Napolijem. Poseban naboj utakmici dat će emotivni povratak Kevina De Bruynea na Etihad, ovaj put u dresu talijanskog kluba. Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić još se oporavlja od ozljede Ahilove tetive i danas neće igrati za momčad Pepa Guardiole. Zanimljivo će biti i na sjeveru Engleske gdje Newcastle dočekuje Barcelonu.
Nakon burnog ljeta u kojem je momčad Eddieja Howea u posljednjim danima prijelaznog roka ostala bez najboljeg igrača Alexandera Isaka, dočekat će jednog od najvećih favorita, Katalonce Hansija Flicka. Barca zasad nije pokazala dominantnu formu koju su imali prošle sezone, a u ovom susretu neće računati na svoju najveću zvijezdu Laminea Yamala koji se ozlijedio igrajući za Španjolsku u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo protiv Turske.
Danas će u najcjenjenijem natjecanju debitirati Kairat Almaty, momčad iz Kazahstana kojoj kladionice daju najmanje izgleda za prolazak u nokaut-fazu Lige prvaka. Za povijesnu premijernu utakmicu u natjecanju moraju putovati više od 6.000 kilometara do Lisabona.