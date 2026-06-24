UŽIVO Maroko - Haiti, Škotska - Brazil: Stigli sastavi, protiv 'seleçãa' debitira dinamovac

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MAROKO - HAITI

Maroko u posljednje kolo skupine C ulazi u vrlo dobroj poziciji nakon remija protiv Brazila i pobjede nad Škotskom. Afrička reprezentacija pokazala je čvrstinu u obrani i odličnu tranziciju, zbog čega je trenutno jedan od glavnih kandidata za prolazak u nokaut fazu.

S druge strane, Haiti je već ostao bez izgleda za prolazak dalje. Iako su Haićani u svojim nastupima pokazali veliku borbenost, dosad nisu uspjeli osvojiti bod niti postići pogodak u skupini, pa će protiv Maroka igrati prvenstveno za častan oproštaj od turnira.

Maroku je dovoljan i bod za vrlo izgledan plasman među najbolje 32 reprezentacije, dok bi pobjedom mogao čak završiti na vrhu skupine, ovisno o raspletu drugog susreta. Zbog svega prikazanog dosad, Marokanci u ovaj dvoboj ulaze kao izraziti favoriti.

BRAZIL - ŠKOTSKA

Brazil i Škotska igraju jednu od najzanimljivijih utakmica posljednjeg kola skupine C. Brazilci nakon dva kola imaju četiri boda i pobjedom bi osigurali prolazak dalje bez obzira na ostale rezultate, dok Škoti još uvijek sanjaju povijesni plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Škotska je na prvenstvu pokazala organiziranu i borbenu igru. Nakon pobjede nad Haitijem i tijesnog poraza od Maroka, nalazi se u situaciji u kojoj joj pozitivan rezultat protiv jednog od favorita turnira može otvoriti vrata prolaska među najbolje trećeplasirane reprezentacije ili čak među prve dvije u skupini.

Brazil je i dalje favorit zahvaljujući širini kadra i velikom iskustvu na velikim natjecanjima, ali očekuje ga zahtjevan susret protiv iznimno motivirane Škotske. Zanimljivo je da će ovo biti peti međusobni susret ovih reprezentacija na Svjetskim prvenstvima, što ovom dvoboju daje dodatnu povijesnu težinu. Na prošla četiri sureta odigrali su jedan remi uz tri slavlja Brazila.