U sklopu osmine finala susret od 02.00 sati ujutro s nedjelje na ponedjeljak igrat će u Mexico Cityju domaćin Meksiko i Engleska. Domaćin je autsajder, ali ima podršku brojnijih navijača
UŽIVO Meksiko - Engleska: Kaos uoči utakmice, prijeti oluja!
Utakmici osmine finala Svjetskog prvenstva između domaćina Meksika i Engleske, koja se treba odigrati na legendarnom stadionu Azteca, prijeti snažno nevrijeme koje je pogodilo Mexico City. Organizatori su izdali naredbu za ostanak na sigurnom.
Odluka o odgodi došla je nakon što je područje stadiona zahvatila grmljavinska oluja, a prema striktnim Fifinim protokolima, utakmica se prekida na najmanje 30 minuta ako se munja pojavi unutar radijusa od otprilike deset kilometara.
The Azteca Stadium has issued a shelter-in-place order because of severe weather before the last-16 World Cup tie between Mexico and England.— BBC Sport (@BBCSport) July 5, 2026
The match in Mexico City is set to kick off at 18:00 local time on Sunday (01:00 BST Monday).
There has been heavy rain in the city… pic.twitter.com/7A3LMNmS4W
Meksiko i Engleska večeras od dva sata po hrvatskom vremenu igraju jednu od najzanimljivijih utakmica osmine finala Svjetskog prvenstva. Domaćin turnira ima veliku podršku s tribina i dosad je izgledao vrlo čvrsto, dok Englezi u nokaut-fazu ulaze s etiketom favorita, ali i uz dozu opreza jer ih čeka gostovanje u vatrenoj atmosferi Ciudad de Méxica.
Meksikanci su u dosadašnjem dijelu turnira pokazali disciplinu, energiju i čvrstinu, a posebno im je naraslo samopouzdanje nakon pobjede protiv Ekvadora za prolazak dalje. S druge strane, Engleska je prošla svoju prepreku u šesnaestini finala (Kongo), ali nije ostavila dojam momčadi koja sve melje pred sobom. Upravo zato mnogi očekuju tvrdu, neizvjesnu utakmicu u kojoj bi detalji mogli odlučiti putnika među osam najboljih.
Poseban adut Meksika bit će domaći teren i atmosfera na kultnom stadionu u Ciudad de Méxicu, gdje će tribine gotovo sigurno biti na strani domaćina. Engleska, pak, vjeruje da iskustvo igranja velikih nokaut-utakmica i širina kadra mogu presuditi kad pritisak bude najveći. Ne treba očekivati otvoren dvoboj od prve minute, puno je realniji scenarij utakmice pune duela, taktičkog nadmudrivanja i opreza, u kojoj bi jedan potez ili jedna pogreška mogli prelomiti sve.