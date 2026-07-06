UŽIVO Meksiko - Engleska: Kaos uoči utakmice, prijeti oluja!

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Meksiko i Engleska večeras od dva sata po hrvatskom vremenu igraju jednu od najzanimljivijih utakmica osmine finala Svjetskog prvenstva. Domaćin turnira ima veliku podršku s tribina i dosad je izgledao vrlo čvrsto, dok Englezi u nokaut-fazu ulaze s etiketom favorita, ali i uz dozu opreza jer ih čeka gostovanje u vatrenoj atmosferi Ciudad de Méxica.

Meksikanci su u dosadašnjem dijelu turnira pokazali disciplinu, energiju i čvrstinu, a posebno im je naraslo samopouzdanje nakon pobjede protiv Ekvadora za prolazak dalje. S druge strane, Engleska je prošla svoju prepreku u šesnaestini finala (Kongo), ali nije ostavila dojam momčadi koja sve melje pred sobom. Upravo zato mnogi očekuju tvrdu, neizvjesnu utakmicu u kojoj bi detalji mogli odlučiti putnika među osam najboljih.

Poseban adut Meksika bit će domaći teren i atmosfera na kultnom stadionu u Ciudad de Méxicu, gdje će tribine gotovo sigurno biti na strani domaćina. Engleska, pak, vjeruje da iskustvo igranja velikih nokaut-utakmica i širina kadra mogu presuditi kad pritisak bude najveći. Ne treba očekivati otvoren dvoboj od prve minute, puno je realniji scenarij utakmice pune duela, taktičkog nadmudrivanja i opreza, u kojoj bi jedan potez ili jedna pogreška mogli prelomiti sve.