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OD 02.00 SATI

UŽIVO Meksiko - Engleska: Kaos uoči utakmice, prijeti oluja!

Piše 24sata,
UŽIVO Meksiko - Engleska: Kaos uoči utakmice, prijeti oluja!
Foto: Eloisa Sanchez
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U sklopu osmine finala susret od 02.00 sati ujutro s nedjelje na ponedjeljak igrat će u Mexico Cityju domaćin Meksiko i Engleska. Domaćin je autsajder, ali ima podršku brojnijih navijača

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OSMINA FINALA SP-A 02.00 , Mexico City, Stadion Banorte
Meksiko
:
Engleska
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UPOZORENJE ZBOG OLUJE!

Utakmici osmine finala Svjetskog prvenstva između domaćina Meksika i Engleske, koja se treba odigrati na legendarnom stadionu Azteca, prijeti snažno nevrijeme koje je pogodilo Mexico City. Organizatori su izdali naredbu za ostanak na sigurnom.

Odluka o odgodi došla je nakon što je područje stadiona zahvatila grmljavinska oluja, a prema striktnim Fifinim protokolima, utakmica se prekida na najmanje 30 minuta ako se munja pojavi unutar radijusa od otprilike deset kilometara.

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Meksiko i Engleska večeras od dva sata po hrvatskom vremenu igraju jednu od najzanimljivijih utakmica osmine finala Svjetskog prvenstva. Domaćin turnira ima veliku podršku s tribina i dosad je izgledao vrlo čvrsto, dok Englezi u nokaut-fazu ulaze s etiketom favorita, ali i uz dozu opreza jer ih čeka gostovanje u vatrenoj atmosferi Ciudad de Méxica.

Meksikanci su u dosadašnjem dijelu turnira pokazali disciplinu, energiju i čvrstinu, a posebno im je naraslo samopouzdanje nakon pobjede protiv Ekvadora za prolazak dalje. S druge strane, Engleska je prošla svoju prepreku u šesnaestini finala (Kongo), ali nije ostavila dojam momčadi koja sve melje pred sobom. Upravo zato mnogi očekuju tvrdu, neizvjesnu utakmicu u kojoj bi detalji mogli odlučiti putnika među osam najboljih.

Poseban adut Meksika bit će domaći teren i atmosfera na kultnom stadionu u Ciudad de Méxicu, gdje će tribine gotovo sigurno biti na strani domaćina. Engleska, pak, vjeruje da iskustvo igranja velikih nokaut-utakmica i širina kadra mogu presuditi kad pritisak bude najveći. Ne treba očekivati otvoren dvoboj od prve minute, puno je realniji scenarij utakmice pune duela, taktičkog nadmudrivanja i opreza, u kojoj bi jedan potez ili jedna pogreška mogli prelomiti sve.

Komentari 1

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