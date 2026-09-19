Nogometaše Hull Cityja danas od 16 sati čeka gostovanje kod Newcastlea u petom kolu engleske Premier lige. Prijenos je na Arena Sport 1
UŽIVO Newcastle - Hull City: Jakirovićeva momčad bori se za ostanak na vrhu Premier lige
Stigle su početne postave za dvoboj.
Newcastle (4-2-3-1): Horniček - Murphy, Thiaw, Botman, Hall - Steur, Miley - Barnes, Willock, Fernández-Pardo - Wissa
Hull City (5-4-1): Tzolakis - Coyle, Ajayi, Egan, Herrington, Giles - Belloumi, Crooks, Slater, Thomas - McBurnie
Nogometaše Hull Cityja danas od 16 sati čeka gostovanje kod Newcastlea u petom kolu engleske Premier lige. Momčad Sergeja Jakirovića trenutačno je petoplasirana s osam bodova dok je njihov današnji protivnik na 12. mjestu s pet bodova.
'Tigrovi' su u prošlom kolu remizirali na Stamford Bridgeu protiv Chelsea (2-2). Jakirović je sjajno ušao u sezonu, kada su na početku pobijedili Manchester United (2-0) pa Coventry u gostima (2-0). U trećem kolu remizirali su protiv Aston Ville (0-0).
Newcaste u dosadašnjem djelu prvenstva ima samo jednu pobjedu, onu protiv Tottenhama 2-0 i dva remija protiv Liverpoola i Bournemoutha. Imaju i jedan poraz protiv Leedsa u zadnjem kolu.
Prijenos utakmice je na ArenaSport 1.