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UŽIVO Newcastle - Hull City: Jakirovićeva momčad bori se za ostanak na vrhu Premier lige

Piše Issa Kralj,
UŽIVO Newcastle - Hull City: Jakirovićeva momčad bori se za ostanak na vrhu Premier lige
Foto: Ian Hodgson
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Nogometaše Hull Cityja danas od 16 sati čeka gostovanje kod Newcastlea u petom kolu engleske Premier lige. Prijenos je na Arena Sport 1

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5. kolo Premier lige 16.00 , St James Park, Newcastle
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POČETNE POSTAVE

Stigle su početne postave za dvoboj. 

Newcastle (4-2-3-1): Horniček - Murphy, Thiaw, Botman, Hall - Steur, Miley - Barnes, Willock, Fernández-Pardo - Wissa

Hull City (5-4-1):  Tzolakis - Coyle, Ajayi, Egan, Herrington, Giles - Belloumi, Crooks, Slater, Thomas - McBurnie

NAJAVA

Nogometaše Hull Cityja danas od 16 sati čeka gostovanje kod Newcastlea u petom kolu engleske Premier lige. Momčad Sergeja Jakirovića trenutačno je petoplasirana s osam bodova dok je njihov današnji protivnik na 12. mjestu s pet bodova. 

'Tigrovi' su u prošlom kolu remizirali na Stamford Bridgeu protiv Chelsea (2-2). Jakirović je sjajno ušao u sezonu, kada su na početku pobijedili Manchester United (2-0) pa Coventry u gostima (2-0). U trećem kolu remizirali su protiv Aston Ville (0-0).

Newcaste u dosadašnjem djelu prvenstva ima samo jednu pobjedu, onu protiv Tottenhama 2-0 i dva remija protiv Liverpoola i Bournemoutha. Imaju i jedan poraz protiv Leedsa u zadnjem kolu. 

Prijenos utakmice je na ArenaSport 1. 

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