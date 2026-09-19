UŽIVO Newcastle - Hull City: Jakirovićeva momčad bori se za ostanak na vrhu Premier lige

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Nogometaše Hull Cityja danas od 16 sati čeka gostovanje kod Newcastlea u petom kolu engleske Premier lige. Momčad Sergeja Jakirovića trenutačno je petoplasirana s osam bodova dok je njihov današnji protivnik na 12. mjestu s pet bodova.

'Tigrovi' su u prošlom kolu remizirali na Stamford Bridgeu protiv Chelsea (2-2). Jakirović je sjajno ušao u sezonu, kada su na početku pobijedili Manchester United (2-0) pa Coventry u gostima (2-0). U trećem kolu remizirali su protiv Aston Ville (0-0).

Newcaste u dosadašnjem djelu prvenstva ima samo jednu pobjedu, onu protiv Tottenhama 2-0 i dva remija protiv Liverpoola i Bournemoutha. Imaju i jedan poraz protiv Leedsa u zadnjem kolu.

Prijenos utakmice je na ArenaSport 1.