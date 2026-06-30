U novom susretu šesnaestine finala igrat će Nizozemska protiv Maroka. Susret se igra na stadionu BBVA u Monterreyju
UŽIVO Nizozemska - Maroko: Sudar dvije ekipe koje igraju brzi i vrlo efikasan nogomet
Nizozemska (3-4-2-1): Verbruggen - Van Hecke, Van Dijk (C), Ake - Dumfries, Gravenberch, De Jong, Van de Ven - Summerville, Gakpo - Brobbey.
Maroko (4-2-3-1): Bono - Hakimi (C), Diop, Riad, Mazraoui - Aynaoui, Bouaddi - Diaz, Ounahi, Khannouss - Saibari.
Dvije reprezentacije koje su grupnu fazu završile bez poraza sada se susreću u jednoj od najzanimljivijih utakmica šesnaestine finala Svjetskog prvenstva.
Nizozemska je osvojila prvo mjesto u svojoj skupini, dok je Maroko iza sebe ostavio odličan nastup i kao drugoplasirani izborio nokaut fazu, pa je jasno da nas očekuje dvoboj dviju vrlo organiziranih i samouvjerenih momčadi.
Nizozemci su tijekom grupne faze pokazali napadačku raznovrsnost i učinkovitost, dok je Maroko ponovno potvrdio da može igrati disciplinirano, čvrsto i opasno iz brzih prijelaza. Obje reprezentacije imaju jasan identitet igre, zbog čega se očekuje taktički vrlo zahtjevna utakmica u kojoj bi detalji mogli odlučiti pobjednika.
Ulog je velik jer poraženi završava natjecanje, a pobjednik nastavlja put prema osmini finala, gdje ga čeka Kanada. Upravo zbog kvalitete i dosadašnjih nastupa obje reprezentacije, ovaj se dvoboj smatra jednim od najatraktivnijih susreta prve nokaut runde Svjetskog prvenstva.