UŽIVO Nizozemska - Maroko: Sudar dvije ekipe koje igraju brzi i vrlo efikasan nogomet

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Dvije reprezentacije koje su grupnu fazu završile bez poraza sada se susreću u jednoj od najzanimljivijih utakmica šesnaestine finala Svjetskog prvenstva.

Nizozemska je osvojila prvo mjesto u svojoj skupini, dok je Maroko iza sebe ostavio odličan nastup i kao drugoplasirani izborio nokaut fazu, pa je jasno da nas očekuje dvoboj dviju vrlo organiziranih i samouvjerenih momčadi.

Nizozemci su tijekom grupne faze pokazali napadačku raznovrsnost i učinkovitost, dok je Maroko ponovno potvrdio da može igrati disciplinirano, čvrsto i opasno iz brzih prijelaza. Obje reprezentacije imaju jasan identitet igre, zbog čega se očekuje taktički vrlo zahtjevna utakmica u kojoj bi detalji mogli odlučiti pobjednika.

Ulog je velik jer poraženi završava natjecanje, a pobjednik nastavlja put prema osmini finala, gdje ga čeka Kanada. Upravo zbog kvalitete i dosadašnjih nastupa obje reprezentacije, ovaj se dvoboj smatra jednim od najatraktivnijih susreta prve nokaut runde Svjetskog prvenstva.