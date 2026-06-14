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STIGLI SASTAVI

UŽIVO Njemačka - Curaçao: Četverostruki prvak protiv najmanje nacije u povijesti SP-a

Piše 24sata,
UŽIVO Njemačka - Curaçao: Četverostruki prvak protiv najmanje nacije u povijesti SP-a
Foto: Scott Kinser/REUTERS

Njemačka otvara nastup na Svjetskom prvenstvu protiv Curaçaa, koji danas u Houstonu debitira na Mundijalu kao najmanja nacija po broju stanovnika koja se ikada kvalificirala. Sve osim uvjerljive njemačke pobjede bilo bi veliko iznenađenje

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Svjetsko nogometno prvenstvo, grupa E 19.00 , Houston, Texas
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STIGLI SU SASTAVI

Njemačka (4-2-3-1): Neuer - Kimmich, Tah, Schloterbeck, Brown - Pavlović, Nmecha - Sane, Musiala, Wirtz . Havertz

Curacao (4-2-3-1): Room - Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville - Comenecia, L. Bacuna - Hansen, Chong, J. Bacuna - Locadia

GDJE GLEDATI?

Prijenos utakmice možete pratiti na HRT2 programu.

NAJAVA

Njemačka ulazi u turnir u izvrsnoj formi, Nagelsmannova momčad pobijedila je u svakoj od posljednjih devet utakmica, no teret razočaranja s posljednja dva SP-a i dalje leži na ramenima Die Mannschafta. Eliminacija u grupnoj fazi 2018. i 2022. ostavila je duboke ožiljke, a Njemačka želi pokazati da je to prošlost.

S druge strane, Curaçao, otočić s manje od 160.000 stanovnika, piše povijest već samim dolaskom na turnir. Dick Advocaat, 78-godišnji iskusni stručnjak, predvodi momčad koja nema što za izgubiti, svaki bod bio bi veliki uspjeh.

Njemačka može računati na brojna zvjezdana imena, Kimmich, Musiala, Wirtz, Sane i Havertz čine okosnicu momčadi, a jedina dvojba je nastup golmana Neuera koji se oporavlja od ozljede lista.

Za Curaçao će kapetan biti bivši igrač Aston Ville Leandro Bacuna, a u napadačkoj liniji posebno se ističe Tahith Chong, bivši mladi igrač Manchester Uniteda koji je zabio tri gola u prvih šest nastupa za svoju reprezentaciju.

Njemačka se ne smatra favoritom za naslov, ali u skupini E s Obalom Bjelokosti i Ekvadorom prolazak dalje ne bi trebao biti upitan. Za Curaçao, sama činjenica da se nalaze na ovom turniru već je povijesni uspjeh.

Komentari 1

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