UŽIVO Osijek - Dinamo: Derbi uz Dravu, pobjednik skače na vrh. Evo prvih 11 za dvoboj na Opusu

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Derbi na Opus Areni između Osijeka i Dinama otvorit će sedmo kolo. Dinamo traži nastavak niza bez poraza u ligi, a domaćin prvu pobjedu u nekom derbiju ove sezone. Utakmicu od 17 sudi Ante Terzić.

Dinamo ne briljira igrom u posljednje vrijeme, ali još nije izgubio. Goricu je pobijedio 1-0 uz slabu igru te su Beljo golom i Kotarski obranama donijeli pobjedu. Nakon toga "modri" su lagano prošli u sljedeću fazu Kupa protiv Bedema (4-0). Mario Kovačević mogao bi napraviti i nekoliko promjena u početnoj postavi, a očekuje se da bi od prve mogao krenuti Luka Ivanušec.

Osijek je u šoku. Ispao je iz Kupa od Segeste, ali se pod hitno mora pribrati jer mu stiže aktualni prvak. Osijeku su otišli Jakupović, Omerović i Jurišić, dobro je zaradio, ali će teško pokrpati rupu koju ostavljaju tri vjerojatno najbolja igrača. Domaći su izguboli derbije od Hajduka i Rijeke, ostale utakmice su pobjeđivali te su na četvrtom mjestu tablice.