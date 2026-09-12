Opus Arena bit će mjesto dvoboja Osijeka i Dinama u sedmom kolu HNL-a. Dinamo ima bod više od Osijeka, ali i utakmicu manje. Osijek je izgubio derbije s Hajdukom i Rijekom ove sezone. Prijenos je na MAXSporu 1
UŽIVO Osijek - Dinamo: Derbi uz Dravu, pobjednik skače na vrh. Evo prvih 11 za dvoboj na Opusu
Evo i početnih postava za dvoboj na Opus Areni.
Osijek (4-2-3-1): Malenica - Kruiver, I. Ježić, Jelenić, Heister - Vrbančić, J. Ježić - Bukvić, Mikolčić, Ljatifi - Leon
Dinamo (4-3-3): Kotarski - Vinlof, Mckenna, Dominguez, Valinčić - Zajc, Mišić, Stojković - Hoxha, Beljo, Almena
Derbi na Opus Areni između Osijeka i Dinama otvorit će sedmo kolo. Dinamo traži nastavak niza bez poraza u ligi, a domaćin prvu pobjedu u nekom derbiju ove sezone. Utakmicu od 17 sudi Ante Terzić.
Dinamo ne briljira igrom u posljednje vrijeme, ali još nije izgubio. Goricu je pobijedio 1-0 uz slabu igru te su Beljo golom i Kotarski obranama donijeli pobjedu. Nakon toga "modri" su lagano prošli u sljedeću fazu Kupa protiv Bedema (4-0). Mario Kovačević mogao bi napraviti i nekoliko promjena u početnoj postavi, a očekuje se da bi od prve mogao krenuti Luka Ivanušec.
Osijek je u šoku. Ispao je iz Kupa od Segeste, ali se pod hitno mora pribrati jer mu stiže aktualni prvak. Osijeku su otišli Jakupović, Omerović i Jurišić, dobro je zaradio, ali će teško pokrpati rupu koju ostavljaju tri vjerojatno najbolja igrača. Domaći su izguboli derbije od Hajduka i Rijeke, ostale utakmice su pobjeđivali te su na četvrtom mjestu tablice.