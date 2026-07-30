UŽIVO Pafos - Hajduk: 'Bijeli' na vrelom Cipru love 3. pretkolo EL

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Hajduk je nakon drame u Žilini pokazao pravo lice i odličnom predstavom protiv Pafosa na Poljudu (2-0) zaradio prednost koju nosi na Cipar. Pafos je bio blagi favorit uoči prve utakmice, ali Hajduk je odigra zaista dobro i to mora ponoviiti u uzvratu. Utakmica počinje u 19 sati, a prijenos je na HDTV-u.

Čvrsto prvo poluvrijeme s dobrom akcijama Hajduka, ali bez golova, a onda se u drugom otvorilo. Majstorija Šege iz slobodnog udarca za 1-0, u 56. minuti, a devet minuta kasnije Melnjak zabija za oduševljenje i veliku prednost. Pafos je imao svojih prilika, ali nije zabio te ima puno posla ako želi okrenuti susret.

Loša vijest za Hajduk je ozljeda Roka Brajkovića koji neće konkurirati za uzvrat te će Garcia morati smisliti nešto novo.

- Jako puno dobrih igrača. Ni iz čega mogu kreirati. Moramo biti prava momčad, dobro organizirani, biti niže. Imaju igrače koji mogu napraviti razliku. Mogu nam nauditi, ali ako se pripremimo sve će biti u redu i vidjet ćemo sličnu utakmicu - rekao je Garcia.

Prođe li Hajduk Pafos, u trećem pretkolu Europske lige igrat će protiv Salzburga. U slučaju ispadanja preselit će se u Konferencijsku ligu, gdje ga čeka pobjednik dvoboja Dinamo Tbilisi - Žalgiris (prva utakmica 3-0).