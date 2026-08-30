Plantić ide po najveći uspjeh karijere: u LA-u protiv neporaženog Martineza lovi WBC privremeni pojas i ulaznicu za megaborbu s Canelom
UŽIVO Plantić - Martinez: Još jedan Hrvat po pojas prvaka!
Lester Martinez - Luka Plantić (za WBC privremeni naslov u supersrednjoj kategoriji)
Najee Lopez - Juan Carrillo (poluteška kategorija)
Ramon Cardenas - Leonardo Carrillo (superbantam kategorija)
Luis Torres - Jordan White (laka kategorija)
Za razliku od Hrgovićevog meča, borba Luke Plantića bit će dostupna za besplatno gledanje. Prijenos će se moći pratiti uživo na ProBox TV-u, kao i putem njihovog YouTube kanala. Zbog velike vremenske razlike, meč će se po hrvatskom vremenu održati u nedjelju rano ujutro. Glavni dio prijenosa započinje u 2 sata iza ponoći po našem vremenu, a očekuje se da će Plantić i Martinez ući u ring oko 8 sati ujutro po hrvatskom vremenu.
Izraziti favorit je Martinez, za kojeg su kladionice postavile koeficijent 1,14, dok je na Hrvata 3,35.
Iako točne cifre nisu objavljene, riječ je o glavnoj borbi ili vrhuncu priredbe na američkom tlu u organizaciji ProBox TV-a za privremeni WBC naslov supersrednje kategorije. Izazivači i borci na toj razini (rangirani u top 15 WBC-a) u eliminacijskim mečevima u SAD-u obično ostvaruju zarade u rasponu od nekoliko desetaka tisuća do više od 100.000 dolara, ovisno o sponzorskim ugovorima i individualnom ugovoru s promotorom.
Najveća financijska vrijednost ovog dvoboja leži u onome što donosi pobjedniku. Pobjednik meča postaje službeni i obvezni izazivač za titulu pravog svjetskog prvaka. Borba protiv megazvijezde poput Canela Alvareza nosi višemilijunske honorare u dolarima, što znači da je ovaj meč s Martinezom za Plantića doslovno ulaznica za financijski najvrjedniju borbu u karijeri.
Nakon veličanstvene pobjede Filipa Hrgovića i osvajanja svjetskog teškaškog naslova po IBF verziji u Londonu, na drugom kraju svijeta, u Los Angelesu, meč karijere ima drugi Sesvećanin Luka Plantić. U USC Galen Centeru, solinski "Grom" bori se protiv Gvatemalca Lestera Martineza (30) za privremeni naslov svjetskog prvaka u supersrednjoj kategoriji po prestižnoj WBC verziji.
Ovo je sudar dvojice boksača koji ne znaju za poraz. Luka Plantić u meč ulazi sa savršenim omjerom od 13 pobjeda, od čega deset nokautom. Aktualni je nositelj WBC International pojasa, koji je uspješno branio četiri puta, i sada je spreman za iskorak na najveću scenu.
Njegov protivnik, Lester Martinez, još je iskusniji borac s omjerom od 20 pobjeda i jednim neriješenim mečom, uz 16 nokauta. Riječ je o čvrstom i opasnom borcu koji je također navikao pobjeđivati. Ulog je ogroman: pobjednik ne samo da osvaja privremeni pojas, već postaje i obvezni izazivač za punopravni naslov, što bi ga dovelo u poziciju da se bori s pobjednikom meča između velikana Canela Alvareza i Christiana Mbillija.