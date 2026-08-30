UŽIVO Plantić - Martinez: Još jedan Hrvat po pojas prvaka!

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Nakon veličanstvene pobjede Filipa Hrgovića i osvajanja svjetskog teškaškog naslova po IBF verziji u Londonu, na drugom kraju svijeta, u Los Angelesu, meč karijere ima drugi Sesvećanin Luka Plantić. U USC Galen Centeru, solinski "Grom" bori se protiv Gvatemalca Lestera Martineza (30) za privremeni naslov svjetskog prvaka u supersrednjoj kategoriji po prestižnoj WBC verziji.

Ovo je sudar dvojice boksača koji ne znaju za poraz. Luka Plantić u meč ulazi sa savršenim omjerom od 13 pobjeda, od čega deset nokautom. Aktualni je nositelj WBC International pojasa, koji je uspješno branio četiri puta, i sada je spreman za iskorak na najveću scenu.

Njegov protivnik, Lester Martinez, još je iskusniji borac s omjerom od 20 pobjeda i jednim neriješenim mečom, uz 16 nokauta. Riječ je o čvrstom i opasnom borcu koji je također navikao pobjeđivati. Ulog je ogroman: pobjednik ne samo da osvaja privremeni pojas, već postaje i obvezni izazivač za punopravni naslov, što bi ga dovelo u poziciju da se bori s pobjednikom meča između velikana Canela Alvareza i Christiana Mbillija.