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PRIJENOS IZ LOS ANGELESA

UŽIVO Plantić - Martinez: Još jedan Hrvat po pojas prvaka!

Piše 24sata,
UŽIVO Plantić - Martinez: Još jedan Hrvat po pojas prvaka!
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Zagreb: Borilački spektakl Grand Boxing, Luka Plantić - Bruno Damian Acosta | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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Plantić ide po najveći uspjeh karijere: u LA-u protiv neporaženog Martineza lovi WBC privremeni pojas i ulaznicu za megaborbu s Canelom

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BOKS, MEČ ZA PRVAKA SUPERSREDNJE PO WBC-U 7.00 , LOS ANGELES
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FIGHT CARD

Lester Martinez - Luka Plantić (za WBC privremeni naslov u supersrednjoj kategoriji)
Najee Lopez - Juan Carrillo (poluteška kategorija)
Ramon Cardenas - Leonardo Carrillo (superbantam kategorija)
Luis Torres - Jordan White (laka kategorija)

GDJE GLEDATI MEČ?

Za razliku od Hrgovićevog meča, borba Luke Plantića bit će dostupna za besplatno gledanje. Prijenos će se moći pratiti uživo na ProBox TV-u, kao i putem njihovog YouTube kanala. Zbog velike vremenske razlike, meč će se po hrvatskom vremenu održati u nedjelju rano ujutro. Glavni dio prijenosa započinje u 2 sata iza ponoći po našem vremenu, a očekuje se da će Plantić i Martinez ući u ring oko 8 sati ujutro po hrvatskom vremenu.

TKO JE FAVORIT?

Izraziti favorit je Martinez, za kojeg su kladionice postavile koeficijent 1,14, dok je na Hrvata 3,35.

KOLIKO ĆE ZARADITI?

Iako točne cifre nisu objavljene, riječ je o glavnoj borbi ili vrhuncu priredbe na američkom tlu u organizaciji ProBox TV-a za privremeni WBC naslov supersrednje kategorije.  Izazivači i borci na toj razini (rangirani u top 15 WBC-a) u eliminacijskim mečevima u SAD-u obično ostvaruju zarade u rasponu od nekoliko desetaka tisuća do više od 100.000 dolara, ovisno o sponzorskim ugovorima i individualnom ugovoru s promotorom.

Najveća financijska vrijednost ovog dvoboja leži u onome što donosi pobjedniku. Pobjednik meča postaje službeni i obvezni izazivač za titulu pravog svjetskog prvaka. Borba protiv megazvijezde poput Canela Alvareza nosi višemilijunske honorare u dolarima, što znači da je ovaj meč s Martinezom za Plantića doslovno ulaznica za financijski najvrjedniju borbu u karijeri.

NAJAVA

Nakon veličanstvene pobjede Filipa Hrgovića i osvajanja svjetskog teškaškog naslova po IBF verziji u Londonu, na drugom kraju svijeta, u Los Angelesu, meč karijere ima drugi Sesvećanin Luka Plantić. U USC Galen Centeru, solinski "Grom" bori se protiv Gvatemalca Lestera Martineza (30) za privremeni naslov svjetskog prvaka u supersrednjoj kategoriji po prestižnoj WBC verziji.

Ovo je sudar dvojice boksača koji ne znaju za poraz. Luka Plantić u meč ulazi sa savršenim omjerom od 13 pobjeda, od čega deset nokautom. Aktualni je nositelj WBC International pojasa, koji je uspješno branio četiri puta, i sada je spreman za iskorak na najveću scenu.

Njegov protivnik, Lester Martinez, još je iskusniji borac s omjerom od 20 pobjeda i jednim neriješenim mečom, uz 16 nokauta. Riječ je o čvrstom i opasnom borcu koji je također navikao pobjeđivati. Ulog je ogroman: pobjednik ne samo da osvaja privremeni pojas, već postaje i obvezni izazivač za punopravni naslov, što bi ga dovelo u poziciju da se bori s pobjednikom meča između velikana Canela Alvareza i Christiana Mbillija.

Komentari 1

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