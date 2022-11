Dalić otkrio: Gvardiol ipak ima problem, a ovaj je SP samo za odabrane. To nam je hendikep

Čekanju je kraj, hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se ovaj ponedjeljak u zagrebačkom hotelu Sheraton i počinje akciju Katar. Let za Rijad na rasporedu je u 17 sati.

U glavnom gradu Saudijske Arabije "vatreni" će u srijedu od 11 sati odraditi generalku i isprobati neke igrače iz drugog plana protiv reprezentacije s kojom još nije igrala.

- Ono što vas najviše zanima, nema ozljeda, svi su spremni. Još čekamo da se Vida vrati, sinoć je imao utakmicu. Protiv Saudijske Arabije igrat ćemo s igračima koji nisu u zadnje vrijeme puno igrali, malo ćemo kalkulirati i vidjeti što je najbolje. U četvrtak imamo lagani trening pa putujemo u Katar. Maroko nam je jako bitna, ključna utakmica grupe. Protivnik koji je sjajan, nismo imali takvo mišljenje na početku, ali ima sjajnu reprezentaciju, puno igrača koji igraju po Europi. Opasni su, nezgodni - rekao je izbornik Dalić.

Znate li sastav za Maroko?

- Kod nas se puno stvari zna, nema tu velikih lutanja, ali ne mogu vam reći što će biti do Maroka. Rekao sam da moramo odraditi pet, šest treninga, vidjeti stanje igrača i spremiti se. Moramo ići s najspremnijima, zahtjevan je protivnik. Vidjet ćemo što je njima najslabija točka, što najopasnija točka. Ozlijedio im se bitan igrač (Harit), ali moramo gledati sebe i gdje smo najjači, vezni red gdje moramo dobiti prevagu i tako ući u utakmicu. Oko sastava razgovarat ćemo dan prije.

Jeste li se čuli s Vahom Halilhodžićem?

- Nisam se čuo s njim niti sam ga zvao. Ne bi to bilo ni korektno jer je on odveo tu reprezentaciju na SP. Niti bi mi odgovorio niti bih ga htio pitati. Nisam ga htio zvati, znam da ne bi ni meni bilo zgodno da me netko pita za Hrvatsku ako ne budem izbornik.

Tko su još favoriti SP-a?

- Ako pogledate druge reprezentacije, vidite popis Brazila koliko je jak, igrači su iz najjačih europskih klubova, a puno igrača im je i otpalo. Brazil je najkvalitetnija reprezentacija, ali i prije četiri godine bili su favoriti pa su ispali od Belgije. Ima favorita, ali ništa tu nije sigurno. Desetak reprezentacija ima pravo nadati se najboljem i visokom plasmanu. Francuska je aktualni prvak, Argentina je opasna s Messijem kojem je ovo zadnji SP, tako i Portugal s Ronaldom koji ima dobru reprezentaciju. Njemačka je rano ispala na prošlom SP-u i u krugu je favorita, Nizozemci su se vratili i odigrali sjajno u Ligi nacija, tu su pravi Španjolci s mladom reprezentacijom i puno potentnih igrača. Englezi su imali kritike u Ligi nacija, ali ima najskuplju ligu na svijetu. Očekivao sam više od nje, iskreno, ovo im je šansa za popravak. To je krug favorita. Belgija je četiri godine bila top, broj 1 na ljestvici, možda je malo pala. Tu vidim i Hrvatsku. Dobri smo i kvalitetni, ali neću si stavljati neki teret. Dat ćemo najbolje od sebe, a što će biti, vidjet ćemo. Navijači će uživati, a možda mi je krivo što je samo za odabrane. Oni koji stalno prate Hrvatsku, nažalost, ne mogu otići zbog skupoće. To je hendikep i zato mi je žao.

Gvardiol, Brozović?

- Svi smo bili u strahu kad se ozlijedio, ali je to na svu sreću samo ozljeda nosa, nema slomljenih kostiju. Dogovor je bio da se napravi maska u subotu i da propusti tu utakmicu, ali igrao je. Problem je vidno polje koje mu nije čisto zbog maske, ali dobro je da je igrao, da je prebrodio prvi strah i da će biti spreman. Kad imaš tu masku, nije to 100 posto. Maska čini mali problem, ali on nam je jedini ljevak na poziciji stopera, igra stalno i dobro. U potpunosti računam na njega i očekujem da će biti spreman za reprezentaciju.

- Marcelo je igrao 12 minuta zadnju utakmicu, trebat će mu ova utakmica u Saudijskoj Arabiji. Hrvatska nije ista s njim i bez njega. Drži balans kao zadnji vezni i sigurnost i jako nam je bitan igrač. Nadam se da će doći u formu, njegova snaga nije upitna, uvijek istrči 12-13 kilometara. Drago mi je da se pojavio i odigrao tih par minuta. Nije to dovoljno, ali dat će sve da bude pravi za prvu utakmicu. Bez njega to nije ista priča.

Utakmice se neće gledati na velikim gradskim trgovima, nema baš navijačkog ludila.

- Tako je bilo i 2018., prva utakmica gledala se po kućama, ali ako krenu rezultati i pobjede, začas će biti puni trgovi i gradovi, samo da napravimo dobar rezultat. Ako mi to napravimo, organiziramo u sekundi. I prodaja dresova i svega. Ako pobijedimo Maroko, druga tekma je puna svugdje, bilo -10 ili +25 stupnjeva! Zna se koliko narod iščekuje Svjetsko prvenstvo i želja da nešto napravimo. Ali nećemo ići u euforiju, ići ćemo polako.

Modrić?

- Igrao je utakmicu u četvrtak, treba mu odmora. Svakako će malo igrati, vidjet ću s njim. Balansirat ću, razgovarat ću s igračima. Ne želimo odigrati loše, ali morat ću kalkulirati za koga je ta utakmica najbolja i složiti dobru reprezentaciju. Saudijska Arabija je dobra reprezentacija, dio svijeta gdje sam počeo i želim ostaviti dobar dojam. Nije svejedno ući u SP s lošim rezultatom ili s dobrom utakmicom. Sve skupa ćemo dobro analizirati.

