"Vatreni" odrađuju posljednje pripreme uoči dugog putovanja i velikog natjecanja, a u četvrtak su se javnosti obratili veznjak Real Sociedada Luka Sučić i stoper Fiorentine Marin Pongračić
OD 17.20 SATI
UŽIVO Pongračić i Luka Sučić s priprema 'vatrenih' za Mundijal
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Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju (20.45 sati, Varaždin) odigrati posljednju utakmicu prije odlaska na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Nakon poraza od Belgije (0-2) na Rujevici, "vatreni" će odmjeriti snage s reprezentacijom Slovenije,s kojom smo odigrali prijateljski susret i u ožujku 2022. u sklopu priprema za Katar.
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"Vatreni" odrađuju posljednje pripreme uoči dugog putovanja i velikog natjecanja, a u četvrtak su se javnosti obratili veznjak Real Sociedada Luka Sučić i stoper Fiorentine Marin Pongračić.
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