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UŽIVO Pongračić i Luka Sučić s priprema 'vatrenih' za Mundijal

Piše Luka Tunjić,
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UŽIVO Pongračić i Luka Sučić s priprema 'vatrenih' za Mundijal
Zagreb: Rekuperacijski trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

"Vatreni" odrađuju posljednje pripreme uoči dugog putovanja i velikog natjecanja, a u četvrtak su se javnosti obratili veznjak Real Sociedada Luka Sučić i stoper Fiorentine Marin Pongračić

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Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju (20.45 sati, Varaždin) odigrati posljednju utakmicu prije odlaska na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Nakon poraza od Belgije (0-2) na Rujevici, "vatreni" će odmjeriti snage s reprezentacijom Slovenije,s kojom smo odigrali prijateljski susret i u ožujku 2022. u sklopu priprema za Katar.

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"Vatreni" odrađuju posljednje pripreme uoči dugog putovanja i velikog natjecanja, a u četvrtak su se javnosti obratili veznjak Real Sociedada Luka Sučić i stoper Fiorentine Marin Pongračić.

Zagreb: Rekuperacijski trening hrvatske nogometne reprezentacije
Zagreb: Rekuperacijski trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

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