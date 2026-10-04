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OD 10.30 SATI

UŽIVO Pratite Bilićevo obraćanje javnosti nakon teškog poraza

Piše Ivan Kužela,
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UŽIVO Pratite Bilićevo obraćanje javnosti nakon teškog poraza
Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Hrvatska je u subotu na Rujevici doživjela najteži poraz u povijesti reprezentacije. Engleska je slavila s visokih 7-0, a dan nakon naciji će se uoči novog treninga obratiti Slaven Bilić

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Izbornik Slaven Bilić će se uoči novog treninga reprezentacije i nakon teškog poraza od Engleske 7-0 obratiti javnosti. Od 10.30 sati izbornik će odgovarati na pitanja novinara.

Jučer nije bilo smisleno vruće glave komentirati susret, a što kažete danas nakon što su se dojmovi slegnuli?

- Englezi su na Svjetskom prvenstvu igrali malo drugačije. Pokušavali su s dva naprijed, to smo vidjeli u prve dvije utakmice. Protiv Češke ne toliko, ali protiv Španjolske je to dobro izgledalo kao i jučer protiv nas. To je ono što mi posebno nije drago - nisu nas ničime iznenadili. Teško je sad objasniti, sada sve zvuči kao opravdanje. Bilo je par grešaka koje utječu na samopouzdanje, samopouzdanje utječe na tehničku izvedbu, a na kraju sve izgleda kao problem voljnog momenta. Idemo protiv Španjolske odigrati dobru, mušku utakmicu i malo se iskupiti.

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