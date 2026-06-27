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UŽIVO Pratite obraćanje Zlatka Dalića i Ivana Perišića uoči Gane

Piše Issa Kralj, iz Philadelphije: Hrvoje Tironi,
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UŽIVO Pratite obraćanje Zlatka Dalića i Ivana Perišića uoči Gane
SP 2026 Alexandria: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Budući da igra protiv Paname nije bila dovoljno tečna, izbornik bi za dvoboj s Ganom mogao posegnuti za novim promjenama

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Dan uoči utakmice protiv Gane u trećem kolu skupine L Svjetskog prvenstva medijima će se u 1 sat poslije ponoći po hrvatskom vremenu obratiti izbornik Zlatko Dalić. Hrvatska protiv Paname nije impresionirala igrom, ali je osvojila vrijedna tri boda koja je drže u igri za prolazak. U posljednjem kolu vjerojatno će morati osvojiti najmanje bod kako bi osigurala plasman u šesnaestinu finala.

Budući da igra protiv Paname nije bila dovoljno tečna, izbornik bi za dvoboj s Ganom mogao posegnuti za novim promjenama. Afrikanci su dosad pokazali da mogu biti izrazito neugodni iz kontranapada. Tako su pobijedili Panamu, a u završnici utakmice protiv Engleske umalo su izborili i kazneni udarac. Dalić najviše razmišlja o promjenama u napadu i veznom redu.

U nastavku pratite tekstualni prijenos konferencije za medije.

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