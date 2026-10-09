Garcia: Livaja neće startati u derbiju. Modrić? Rekao sam mu da dobivamo i naljutio ga, haha

Poljud će u subotu biti pozornica novog izdanja najvećeg hrvatskog nogometnog derbija. Hajduk pred svojim navijačima od 15 sati dočekuje Dinamo u utakmici 9. kola HNL-a koja tradicionalno nosi poseban značaj za oba kluba, njihove navijače i borbu za vrh prvenstvene ljestvice. Splićani i 'modri' su na vrhu ljestvice; oba kluba imaju 16 bodova, ali Dinamo je na prvom mjestu zbog bolje gol razlike. Igrači Marija Kovaćevića imaju i utakmicu manje od 'bilih'. Pred novinare je sjeo trener Garcia.

Jeste li rekli Modriću da ćete pobijediti Dinamo i da će Hajduk biti prvak?

- Da, rekao sam mu to da se naljuti na mene, haha - našalio se Garcia.

Što vam je zapravo rekao Modrić?

- Pričali smo o osobnim stvarima. Prvi put smo se sreli, upoznali, on mi djeluje kao odličan osoba.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Može li Hajduk dobiti Dinama i može li Livaja nakon što je zabio Croatiji iz Zmijavaca isto ponoviti i protiv Dinama koji se isto zvao Croatia?

- Protiv Dinama smo se dosta dobro borili, ali do sada ih nisam dobio. Istina, nemamo rezultat, radimo da ga ostvarimo, nije da me to čini ludim, ali iskreno čini se kako je bilo lakše dobiti ih s Istrom nego Hajdukom. Znam koliko je svima to važno, važno je i meni, pripremamo se, nadam se dobrom rezultatu sutra. Marko? Sretan sam što je zabio, ali neće startati sutra.

Nema Pajazitija i Mišića. Mogu li Ivanušec i Oršić koji nisu u dobroj formi biti prilika Hajduka za pobjedu?

- Nama će nedostajati Pajaziti, njima Mišić koji je jako važan. Ivanušec i Oršić su fantastični igrači, ne znam tko će startati sutra za Dinamo, oni mogu promijeniti i pet igrača koji imaju iskustvo, kvalitetu, koji mogu igrati kao starteri. Njih su dvojica u dobrim godinama, ako ne startaju to je kompliment za Dinamo koji ima odlične igrače.

Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kakva je reakcija momčadi i u kakvom su igrači stanju uoči utakmice?

- Rekao sam da su zaslužili odmor jer im je trebao. Ali kad smo se vratili nakon pauze došli su u dobrom stanju, dobro se radi, ništa se nije mijenjalo, imaju isti apetit i energiju. Čeka nas težak raspored, spremni smo, fizički smo ok, osim Pajazitija i Ivušića svi su spremni za utakmicu i pomoći momčadi.

Moguće da Šotiček bude priključen A reprezentaciji?

- Nije lako postati reprezentativac Hrvatske, mi smo sretni što imamo Marina i još par njih koji su skromni, koji se žele boriti i koji imaju ambiciju da budu dio reprezentacije, Marin je jedan od njih, ima sve što treba, ali mora dati sve od sebe jer je to razlika između fantastičnog igrača i dobrog igrača. Siguran sam da će prije ili kasnije biti dio reprezentacije.

Varaždin: Zagrijavanje uoči kvalifikacija za Euro U21 2027, Hrvatska U21 - Mađarska U21 | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Jedan trener Hajduka je rekao da mentalitet može pobijediti kvalitetu?

- Moraš biti pametan i odigrati utakmicu s mentalitetom ali i odraditi posao. Mentalitet je potreban, ali treba i hrabrost da na terenu odradiš što ti treba. I da smanjio pogreške na što manju mjeru. Što je suparnik jači to te lakše kažnjava. Dinamo, Rijeka, Osijek te kazne, Belji treba pola prilike da ti zabije gol...

Hrgović isto?

- On je igrač koji se jako razvio u zadnjih godinu dana. On je fantastičan momak, naporno radi, ponizan je, želi raditi, tehnički je jako dobar, ima odlične fizičke kapacitete, on može trčati gore dolje cijeli dan, važan je igrač... On će samo nastaviti rasti.

Španjolska, Dinamo, Ajax... velike utakmice?

- Ljudi ovdje moraju biti sretni što imaju priliku gledati takve utakmice. Uživao sam doći na Poljud i u hrvatskoj te španjolskoj reprezentaciji.

U kojoj mjeri Dendoncker može pomoći u ovoj utakmici, a i dalje?

- Očekujemo, on je imao problema, ali trenirao je s nama, ideja je da bude na terenu idućim utakmicama ako ga budemo trebali. Treba mu vremena da vrati osjećaj, ali on je jak momak, ima mentalitet, želi pomoći. Vidjet ćemo kako se bude osjećao...

Je li Hadžikadunić rješenje na mjestu stopera, jer trebate nekoga tko može skakati s Beljom?

- Može biti, dobro se razvija, može igrati 3-4 pozicije otraga, ali imamo još igrača, Marešić i Raci recimo, i on je snažan i jak, imamo opcije...

Vardarac i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Slijedi vam serija jakih utakmica, jesu li igrači spremni za njih? Dosta se pričalo o pauzi od sedam dana pa da to malo demistificiramo, jesu li igrači imali program individualnog rada?

- Mi radimo cijeli dan, svaki dan u godini. Ako im damo slobodno, onda je to potrebno. Ako treba bit će osam sati i to sedam dana na Poljudu. Tako će biti u idućim tjednima... Mislim da to ne treba objašnjavati, to je bilo najbolje za sve nas, ne zbog toga što želim ležati na terasi i gledati zalazak sunca. O svakom od njih promišljamo individualno.

Rijeka vas je jako pritisla, imali ste problema?

- Već sam pričao o situaciji s Dantasom, drugi gol smo dobili iz tranzicije. Mi smo bili dobri, nismo patili, ali svaka je utakmica drugačija. Imali smo protiv Dinama i dobrih i loših trenutaka. Očekujem probleme, ali imamo kvalitetu i samopouzdanje i očekujem da ih igrači riješe i da naprave što treba.

Rijeka: Rijeka i Hajduk sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Dosta je kritika oko desnog beka Dinama, mislite li da će to biti vaša prednost?

- Ne znam tko će igrati, imam svoje mišljenje. Znam Morisa, on ima veliki potencijal, nekad je to bolje, nekad lošije, siguran sam da će odigrati odličnu utakmicu. Mi imamo naš plan, uvijek nastojim analizirati suparnike i što možemo napraviti. Moris je težak igrač za braniti, imamo Bambu, Šutala.... igrač koji mogu napraviti štetu protivničkoj obrani.

Što vas čini uvjerenim da sutra možete pobijediti utakmicu?

- Dobra momčad je ono što me čini samouvjerenim. Ušli smo u Europu kad je bilo teško, guramo kad god je to moguće...

Hoćete li biti zadovoljni remijem ili samo pobjedom?

- Mi želimo pobjedu, u svaku ulazimo sa željom za pobjedu, zavisi kako se utakmica razvija, nekad budete zadovoljni i bodom. I lani smo pokušavali, nije nam uspjelo.