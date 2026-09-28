UŽIVO Slaven Bilić: Ispričavam se što nisam ruku stavio na srce. Neće se više ponoviti

Hrvatska u utorak od 20.45 gostuje kod Španjolske u Sevilli u drugom kolu Lige nacija. 'Vatreni' u susret ulaze nakon pobjede protiv Češke u prvom kolu, dok Španjolci tek kreću u svoj dio natjecanja. Bit će to prvi od dva međusobna dvoboja Hrvatske i Španjolske u ovom ciklusu, a uz njih su u skupini još Češka i Engleska. Nakon gostovanja u Sevilli, Hrvatsku očekuje i uzvrat sa Španjolcima na Poljudu.

Uoči utakmice u tijeku je konferencija za medije. Pred novinare su izašli izbornik Slaven Bilić i Mateo Kovačić. Španjolska nogometna reprezentacije osvojila je Svjetsko prvenstvo svladavši u finalu Argentinu.

- Trenutačno su najbolja momčad na svijetu. Osvojili su Svjetsko prvenstvo, igraju fenomenalan nogomet. Očekujem sutra tešku utakmicu, ali nema ništa ljepše nego igrati protiv najboljih. Tako da, jedva čekamo sutra istrčati. Španjolski vezni red je jedan od najboljih na svijetu. Imaju fenomenalne igrače, pogotovo na čelu sa Rodrijem, koji je glavni kreator igre i s kojim sam igrao tri godine. Tako da znam kako se igra, ali siguran sam da imamo i mi naših dobrih strana i nadam se da ćemo to sutra i pokazati - rekao je Mateo Kovačić.

Hrvatske se pobjedom protiv Češke u 1. kolu Lige nacije napunila samopouzdanjem. No, kakva ih utakmica protiv Španjolaca čeka?

- Čeka nas teška utakmica. Vole posjed, napadati, ali mi ćemo tražiti naše strane također. U toj utakmici volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da smo igrali već dosta puta protiv njih, imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje-više je to bilo dobro s naše strane, tako da se nadamo ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih i dati sve od sebe - dodao je Kovačić.

Kovačića je nakon pobjede protiv Češke nahvalio izbornik Slaven Bilić. Rekao je da je Kovačić krilo u sredini terena.

- Uvijek je lijepo kad izbornik da takvu pohvalu. Još uvijek nisam dobio takvu pohvalu da sam kao krilo u sredini, ali za sve postoji prvi put. Na meni je da igram dobro, da radim, da svojim igrama i ponašanjem opravdavam što sam tu i to je to. Najbitnije je da smo kao ekipa dobro, i nadam se da ćemo to sutra opet ponoviti - dodao je Kovačić.

Inače, španjolska nogometna reprezentacije čak 39 utakmica ne zna za poraz. Može li taj niz Hrvatska prekinuti?.

- Sigurno možemo. Mi od nas uvijek tražimo uvijek pobjedu. Idemo se nadmetati s njima. Naravno da nećemo srljati, ali siguran sam da ćemo raditi, pokušati ostvariti našu igru koju smo mi gajili. Protivnik je fenomenalan, znamo da su dobri, ali znamo i mi da smo dobri, tako da imamo puno povjerenja u, u same sebe. Sutra nas čeka teška utakmica, ali jedna dobra utakmica, lijepa utakmica s sjajnom ekipom - dodao je Kovačić.

Riječ je zatim preuzeo Slaven Bilić koji se javno ispričao.

- Htio bih se osvrnuti na situaciju iz Praga kada sam zaboravio staviti ruku na srce. Čuo sam puno zaključaka koji nemaju veze sa istinom. Puno sam puta stavljao ruku na srcu, njegovao sam to prije i nastavit ću. U Pragu sam to jednostavno zaboravio. Bio sam koncentriran na igrače. Javna isprika, neće se više ponoviti - ističe Bilić.

Španjolski izbornik Luis de la Fuente najavio je da ide maksimalno na Hrvatsku.

- Njima je ovo prva utakmica doma nakon osvajanja Svjetskog prvenstva. Ne sumnjam da će tako biti. Neće biti revijalna utakmica sigurno. Ni s naše strane, nećemo uveličavati "njihovu proslavu. Pokazalo se već da ako se odigra na najvećem nivou, na individualnom i momčadskom nivou, da se može protiv njih. Ima stvari koje se daju iskoristiti glede Španjolaca. Ono što je sigurno, da bi parirali moramo odigrati na top top nivou. Ne treba nam čudo, već vjera i kvaliteta - rekao je izbornik Bilić.

Često se spominje da ćemo patiti s obzirom na španjolski presing.

- Utakmica traje dugo, kao život. Moraš patiti nekad, i protiv Češke smo to prošli. I tada moraš biti prisebniji. Bit ćemo kompaktni, oni će vjerojatno imati posjed, ali ne smije biti kompletno na njihovoj strani. Trebamo što više biti gore. To je lako reći, a teže napraviti. Imamo igrače koji su pokazali da to mogu. Igrali smo 2012. takvu utakmicu, istu. Moramo imati respekt i vjeru - dodao je Bilić.

Izbornika Bilića upitali su da usporedi hrvatskog kapetan Luku Modrića i španjolskog Rodrija.

To su dva osvajača Zlatne lopte. Ja sam vezan za Luku odavno. Jedanput je Bjelica rekao da je Modrić i šest i osam i deset, da znači 24. Rodri je najbolji šest na svijetu, ali šest. Njih dvoje su top igrači, ali top su radi puno toga. Ne postoji trener koji će njih zateći u klubu i reći da mu ne trebaju. Apsolutno bi mogli igrati zajedno - dodao je Bilić koji nije želio otkrivati sastav.

- Neću puno otkriti o sastavu iz više razloga. Nitko to ne radi pa zašto bi i ja. Imamo igrača koji se vraćaju iz viroza. Imamo igrača koji su se jutros tako osjećali, boli ih glava, osjećaju se teško. Čekaju nas nakon ovoga još dvije utakmice, i to je jedan od razloga. Ligu nacija smo rekli da ćemo koristiti za pokušaj ostvarivanja što boljeg rezultata, ali i kao pretkvalifikacije za Euro. Dobro smo krenuli - ističe izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.