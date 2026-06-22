24sata uz 'vatrene' u Torontu! Pogledajte dolazak u novi hotel

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je utakmica drugog kola Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Nakon poraza od Engleza (2-4), "vatreni" su spremni za okršaj s Panamom, protiv koje imaju status velikog favorita. Utakmica je na rasporedu u srijedu u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu, a u ponedjeljak su "vatreni" napustili bazni kamp u Alexandriji i odletjeli za Toronto.

'Vatreni' su nešto iza 18 sati po hrvatskom vremenu stigli u Toronto. Odradit će trening, a od 21 sat predviđeno je i obraćanje javnosti izbornika Zlatka Dalića i Matea Kovačića.

24sata iz Toronta: