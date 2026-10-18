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UŽIVO Fayad: Važna pobjeda. Marešić: Varaždin ima taj poseban stil, uspavaju vas

Piše Tomislav Gabelić, Ivan Tomašković,
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UŽIVO Fayad: Važna pobjeda. Marešić: Varaždin ima taj poseban stil, uspavaju vas
Foto: Zvonimir Barisin
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HAJDUK - VARAŽDIN 1-0 Pratite prve reakcije trenera i igrača nakon utakmice 10. kola HNL-a između Hajduka i Varaždina

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Hajduk i Varaždin sastali su se u 10. kolu HNL-a. Utakmica je završila pobjedom Splićana zahvaljujući golu na samom kraju susreta. Pogodak odluke zabio je u 86. minuti Acapandie; 'bili' su sada na vrhu HNL-a.

- Teška utakmica i važna pobjeda. Jako smo sretni. Moramo samo tako nastaviti. Jako sam zadovoljan sobom i ekipom, ali moramo ići utakmicu po utakmicu. Dao mi je slobodu i ugodno se osjećam - rekao je Fayad koji je osmicom ocijenio svoje dosadašnje nastupe u Hajduku, a vrlo je zadovoljan ekipom i cijelom ligom. 

- Ima vrlo teških protivnika. Ne možete se opustiti uopće - ističe Fayad. 

Sretan nakon susreta bio je Dario Marešić.

- Jako teška utakmica. Varaždin igra poseban stil nogometa, uspavaju vas. Ovo je možda bila i najteža utakmica u tjednu. Zbog načina na koji igraju - ističe Marešić koji je nahvalio golmana Silića koji je u 81. minuti sjajno obranio pokušaj Canjuge. 

- Nije Varaždin imao posjed, ali vrlo je opasan. Ono što je obranio Silić to nas je spasilo i nekako nam je dalo još dodatni podstek. Zabili smo iz kornera. Umor je tu, ali mi smo profesionalci. To smo htjeli da igramo svaka tri dana. Igrali smo protiv tri stvarno vrhunske ekipe, devet od devet bodova smo osvojili. Sjajno - ističe Marešić. Hajduku slijedi susret protiv Thuna u Švicarskoj. 

- Idemo se odmoriti i tri dana po pobjedu u Thun - zaključio je. 

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