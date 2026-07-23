UŽIVO Rijeka - Derry City: Prvi europski test za Matjaža Keka

Rijeka europski put započinje protiv Derry Cityja u 2. pretkolu Konferencijske lige. Riječ je o klubu iz sjevernoirskog grada Derryja koji je u prvom pretkolu Europske lige ispao od CSKA Sofije
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Rijeka europski put nastavlja protiv Derry Cityja u 2. pretkolu Konferencijske lige. Riječ je o klubu iz sjevernoirskog grada Derryja koji se natječe u sustavu irskog nogometa, a posljednjih godina jedan je od stabilnijih predstavnika tamošnje lige. Bijele tako očekuje dvoboj protiv neugodnog i borbenog suparnika koji već ima iskustvo igranja u europskim kvalifikacijama.
Momčad s Rujevice želi uspješno otvoriti europsku sezonu i napraviti prvi korak prema plasmanu u kasniju fazu natjecanja. Derry City poznat je po čvrstom pristupu i organiziranoj igri, zbog čega Rijeka mora biti maksimalno koncentrirana kako bi na domaćem terenu izborila što bolji rezultat uoči uzvrata.
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