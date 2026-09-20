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OD 17 SATI

UŽIVO Rijeka - Hajduk: Jedno iznenađnje kod 'bilih'. Ovo su sastavi za Jadranski derbi!

Piše 24sata,
UŽIVO Rijeka - Hajduk: Jedno iznenađnje kod 'bilih'. Ovo su sastavi za Jadranski derbi!
Rijeka: Utakmica HNK Rijeka - HNK Hajduk u 32. kolu Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Na Rujevici se od 17 sati igra prvi ovosezonski Jadranski derbi. Rijeka pred domaćim navijačima dočekuje prvoplasirani Hajduk. Prijenos susreta je na kanalu MaxSport 1 i Hajduk Digital TV-u

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8.kolo HNL-a 17.00 , Stadion Rujevica, Rijeka
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Rijeka (4-2-3-1): Vekić-Oreč, Majstorović, Husić, Lasickas-Ćubelić, Pavić-Fruk, Dantas, Vignato-Adu-Adjei

Hajduk (4-2-3-1): Silić-Acapandie, Marešić, Raci, Hrgović-Fayad, Pajaziti-Bamba, Dalisson, Šotiček-Šego

NAJAVA SUSRETA

Na Rujevici se od 17 sati igra prvi ovosezonski Jadranski derbi. Rijeka pred domaćim navijačima dočekuje prvoplasirani Hajduk u 8. kolu HNL-a. Prijenos utakmice od 17 sati je na kanalu MaxSport 1 i Hajduk Digital TV-u. 

Domaćini u derbi ulaze nakon remija u prošlom kolu protiv Lokomotive (1-1), a momčad Matjaža Keka ispala je i iz Konferencijske lige. Riječani su trenutačno peta momčad prvenstva s 11 bodova, a ako pobijede imaju priliku prestići Dinamo na tablici koji ima dva boda više, ali igra odmah nakon Rijeke. 

S druge strane, gosti iz Splita imaju sjajan niz od 11 utakmica bez poraza, a pobjeđivali su posljednjih šest susreta. Prvi su na tablici s 16 bodova i utakmicom manje od drugoplasiranog Osijeka. Hajduk je u posljednjem prvenstvenom susretu pobijedio Slaven Belupo s minimalnih 1-0, a ranije su izborili plasman u Konferencijsku ligu. 

Treneri obje momčadi imaju problema s igračkim kadrom uoči utakmice zbog viroze koja je poharala svlačionicu. 

- Imamo nešto problema. Fruk i Dantas zbog toga nisu bili u kadru za Vrbovec, dok su Todorović i Junior virozni. Vidjet ćemo još danas na treningu kakva je situacija. Ipak, prethodne utakmice pokazale su da je kadar širi nego što bi netko mislio i imam puno povjerenja u igrače koji će uskočiti ako bude trebalo mijenjati - rekao je trener Rijeke Matjaž Kek.

- Ivušić je bolestan i Brajković, a imamo Marka Livaju koji je virozan i neće putovati. Momčad dobro radi, sve je dobro, idemo na utakmicu pokušavajući posložiti sve za ovu tešku utakmicu. Naša je odgovornost ići na pobjedu - rekao je trener Splićana Gonzalo Garcia u najavi dvoboja na Rujevici.

Komentari 6

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