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OD 18 SATI

UŽIVO Rudeš - Rijeka: Domaćin traži bijeg s dna ljestvice, a gost pripojenje top pet ekipa HNL-a

Piše Ivan Kužela,
UŽIVO Rudeš - Rijeka: Domaćin traži bijeg s dna ljestvice, a gost pripojenje top pet ekipa HNL-a
Rijeka: Rijeka i Rudeš sastali se u prvom kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Rijeka će gostovati kod Rudeša u 10. kolu HNL-a, a utakmica je na rasporedu od 18 sati. Susret ćete moći gledati na programu MAXSport 1

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HNL, 10. kolo 18.00 , Velika Gorica
Rudeš
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Rijeka
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POČETNI SASTAVI

Rudeš (3-4-1-2): Rogić - Celjak (C), Bralić, Zebić - Unušić, Skoko, Đorić, Curcio - x. Fernandes - J. Fernandes, Haddad.

Rijeka (4-1-4-1): Vekić - Oreč, Majstorović (C), Husić, Devetak - Pavić - Vignato, Dantas, Fruk, Lasickas - Puljić.

NAJAVA

Rijeka gostuje kod Rudeša u 10. kolu HNL-a. Utakmica se igra u petak od 18 sati na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici.

Rudeš u susret ulazi nakon gostujuće pobjede 2-1 protiv Gorice, dok je Rijeka u prošlom kolu izgubila 4-1 od Slaven Belupa u Koprivnici. Riječani su u toj utakmici poveli, ali je domaćin preokrenuo rezultat i postigao četiri gola.

Uoči desetog kola Rijeka traži povratak nakon teškog poraza, a Rudeš želi nastaviti nakon osvajanja bodova protiv Gorice. Domaćin je u dosadašnjih osam odigranih utakmica slavio dva puta i jednom remizirao, uz šest poraza, dok su Riječani četiri puta pobijedili te dva puta remizirali i dva puta izgubili.

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