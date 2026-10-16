UŽIVO Rudeš - Rijeka: Domaćin traži bijeg s dna ljestvice, a gost pripojenje top pet ekipa HNL-a

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Rijeka gostuje kod Rudeša u 10. kolu HNL-a. Utakmica se igra u petak od 18 sati na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici.

Rudeš u susret ulazi nakon gostujuće pobjede 2-1 protiv Gorice, dok je Rijeka u prošlom kolu izgubila 4-1 od Slaven Belupa u Koprivnici. Riječani su u toj utakmici poveli, ali je domaćin preokrenuo rezultat i postigao četiri gola.

Uoči desetog kola Rijeka traži povratak nakon teškog poraza, a Rudeš želi nastaviti nakon osvajanja bodova protiv Gorice. Domaćin je u dosadašnjih osam odigranih utakmica slavio dva puta i jednom remizirao, uz šest poraza, dok su Riječani četiri puta pobijedili te dva puta remizirali i dva puta izgubili.