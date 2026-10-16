Rijeka će gostovati kod Rudeša u 10. kolu HNL-a, a utakmica je na rasporedu od 18 sati. Susret ćete moći gledati na programu MAXSport 1
UŽIVO Rudeš - Rijeka: Domaćin traži bijeg s dna ljestvice, a gost pripojenje top pet ekipa HNL-a
Rudeš (3-4-1-2): Rogić - Celjak (C), Bralić, Zebić - Unušić, Skoko, Đorić, Curcio - x. Fernandes - J. Fernandes, Haddad.
Rijeka (4-1-4-1): Vekić - Oreč, Majstorović (C), Husić, Devetak - Pavić - Vignato, Dantas, Fruk, Lasickas - Puljić.
Rijeka gostuje kod Rudeša u 10. kolu HNL-a. Utakmica se igra u petak od 18 sati na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici.
Rudeš u susret ulazi nakon gostujuće pobjede 2-1 protiv Gorice, dok je Rijeka u prošlom kolu izgubila 4-1 od Slaven Belupa u Koprivnici. Riječani su u toj utakmici poveli, ali je domaćin preokrenuo rezultat i postigao četiri gola.
Uoči desetog kola Rijeka traži povratak nakon teškog poraza, a Rudeš želi nastaviti nakon osvajanja bodova protiv Gorice. Domaćin je u dosadašnjih osam odigranih utakmica slavio dva puta i jednom remizirao, uz šest poraza, dok su Riječani četiri puta pobijedili te dva puta remizirali i dva puta izgubili.