UŽIVO Sabah - Borussia: Bivši trener Hajduka ide po novu senzaciju protiv Nike Kovača

NAJAVA; SABAH PROTIV BORUSSIJE

Bivši trener Gorice i Hajduka, Valdas Dambrauskas sa Sabahom je već kreirao veliko iznenađenje samim ulaskom u Ligu prvaka, a u 2. kolu stigao i do prve pobjede vrijedne 2,2 milijuna eura, nakon što je Sabah u uvodnom kolu poražen kod Manchester Uniteda sa 0-4. Dambrauskasova momčad svladala je Slaviju Prag s 2-0 i tako ispisala povijest. Novi podvig Sabah, koji je osnovan 2017. godine traži protiv Borussije Dortmund koju vodi hrvatski trener Niko Kovač.

Momčad Nike Kovača nije baš u najboljoj formi. Prvo joj se dogodio 1-0 u Ligi prvaka kod norveškog Bodo Glimta, a onda prvenstvenih 0-0 kod Uniona u Berlinu. Nije baš najbolje izgledala Kovačeva momčad u oba susreta tako ne može mirno putovati u Baku.

Utakmicu možete pratiti Areni Sport 2.