SABAH - BORUSSIA, SLAVIA - FENERBAHCE Sabah je u 2. kolu Lige prvaka stigao do prve pobjede u povijesti u tom natjecanju, a sada žele stići do novog podviga
UŽIVO Sabah - Borussia: Bivši trener Hajduka ide po novu senzaciju protiv Nike Kovača
Ovo je dvoboj sa začelja Lige prvaka. Fenerbahce Slaviju iz Praga dočekuje s jednim bodom i gol-razlikom 1-7. Turska momčad dosad je odigrala 1-1 protiv Rome i teško je poražena sa 6-0 od Aston Ville. Unatoč europskom posrtaju, momčad je u izvrsnoj prvenstvenoj formi u turskoj Süper Lig gdje imaju tri pobjede u zadnja četiri meča uz nevjerojatnu gol-razliku 14-0. S druge strane Slavija nema ni jedan osvojeni bod u Ligi prvaka. Izgubila je u 1. kolu od Lensa s 3-2, da bi u drugom kolu Sabah bio bolji s 2-0. U Istanbul dolaze oslabljeni jer je njihov ključni napadač Tomáš Chorý suspendiran zbog crvenog kartona. On je pokazao srednji prst sucu u zadnjoj prvenstvenoj utakmici protiv Hradec Královéa. Utakmicu možete pratiti na Areni Sport 3.
Bivši trener Gorice i Hajduka, Valdas Dambrauskas sa Sabahom je već kreirao veliko iznenađenje samim ulaskom u Ligu prvaka, a u 2. kolu stigao i do prve pobjede vrijedne 2,2 milijuna eura, nakon što je Sabah u uvodnom kolu poražen kod Manchester Uniteda sa 0-4. Dambrauskasova momčad svladala je Slaviju Prag s 2-0 i tako ispisala povijest. Novi podvig Sabah, koji je osnovan 2017. godine traži protiv Borussije Dortmund koju vodi hrvatski trener Niko Kovač.
Momčad Nike Kovača nije baš u najboljoj formi. Prvo joj se dogodio 1-0 u Ligi prvaka kod norveškog Bodo Glimta, a onda prvenstvenih 0-0 kod Uniona u Berlinu. Nije baš najbolje izgledala Kovačeva momčad u oba susreta tako ne može mirno putovati u Baku.
Utakmicu možete pratiti Areni Sport 2.