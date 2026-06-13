UŽIVO SAD - Paragvaj: 'Grad anđela' je spreman za spektakl

PARAGVAJ

Paragvaj je reprezentacija koja je svoj povratak na svjetsku scenu izgradila na čvrstoj obrani i taktičkoj disciplini, što je zaštitni znak njihovog izbornika, Argentinca Gustava Alfara. U izuzetno zahtjevnim CONMEBOL kvalifikacijama zauzeli su šesto mjesto, osiguravši posljednju izravnu kartu za prvenstvo. Njihova statistika otkriva jasan plan igre: primili su samo deset golova u 18 utakmica, što je jedan od najboljih obrambenih učinaka, ali su istovremeno postigli tek 14, najmanje od svih kvalificiranih južnoameričkih momčadi. Alfaro preferira oprezan pristup, s niskim posjedom lopte (u prosjeku 37,3 posto) i oslanjanjem na brze tranzicije i prekide, iz kojih su postigli čak 36 posto svojih golova.

Najveća zvijezda momčadi je Miguel Almirón iz Atlanta Uniteda, čija brzina i prodornost predstavljaju najveću prijetnju u kontranapadima. Uz njega, ključan je i mladi ofenzivni veznjak Julio Enciso iz Strasbourga, no njegov nastup je bio pod znakom pitanja zbog lakše ozljede zadobivene u pripremnoj utakmici protiv Nikaragve, iako se očekuje da će biti spreman. Stup obrane i kapetan je iskusni Gustavo Gómez iz Palmeirasa. Za Paragvaj je ovo deveti nastup na Svjetskom prvenstvu, a najbolji rezultat ostvarili su 2010. godine u Južnoj Africi, kada su stigli do četvrtfinala. Iako u taktičkoj analizi slove za autsajdera u skupini D, njihova organizacija i čvrstina čine ih izuzetno neugodnim protivnikom za svakoga.