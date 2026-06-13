I treći domaćin danas će početi svoje putovanje na SP-u. Na SoFi stadionu u LA-u protivnik SAD-u je Paragvaj. Utakmice počinje u 3 sata ujutro po našem vremenu
UŽIVO SAD - Paragvaj: 'Grad anđela' je spreman za spektakl
Evo kako će momčadi na teren!
SAD (3-4-2-1): Freese - Freeman, Richards, Ream - Dest, Adams, McKennie, Robinson - Tillman - Pulišić - Balogun
Paragvaj (4-2-3-1): Gill - Caceres, Gomez, Alderete, Alonso - Bobadilla, Cubas - Gomez, Enciso, Almiron - Sanabria
Paragvaj je reprezentacija koja je svoj povratak na svjetsku scenu izgradila na čvrstoj obrani i taktičkoj disciplini, što je zaštitni znak njihovog izbornika, Argentinca Gustava Alfara. U izuzetno zahtjevnim CONMEBOL kvalifikacijama zauzeli su šesto mjesto, osiguravši posljednju izravnu kartu za prvenstvo. Njihova statistika otkriva jasan plan igre: primili su samo deset golova u 18 utakmica, što je jedan od najboljih obrambenih učinaka, ali su istovremeno postigli tek 14, najmanje od svih kvalificiranih južnoameričkih momčadi. Alfaro preferira oprezan pristup, s niskim posjedom lopte (u prosjeku 37,3 posto) i oslanjanjem na brze tranzicije i prekide, iz kojih su postigli čak 36 posto svojih golova.
Najveća zvijezda momčadi je Miguel Almirón iz Atlanta Uniteda, čija brzina i prodornost predstavljaju najveću prijetnju u kontranapadima. Uz njega, ključan je i mladi ofenzivni veznjak Julio Enciso iz Strasbourga, no njegov nastup je bio pod znakom pitanja zbog lakše ozljede zadobivene u pripremnoj utakmici protiv Nikaragve, iako se očekuje da će biti spreman. Stup obrane i kapetan je iskusni Gustavo Gómez iz Palmeirasa. Za Paragvaj je ovo deveti nastup na Svjetskom prvenstvu, a najbolji rezultat ostvarili su 2010. godine u Južnoj Africi, kada su stigli do četvrtfinala. Iako u taktičkoj analizi slove za autsajdera u skupini D, njihova organizacija i čvrstina čine ih izuzetno neugodnim protivnikom za svakoga.
Došao je red i na SAD. Amerikanci će svoju prvu utakmciu odigrati u Los Angelesu protiv Paragvaja. Kvalifikacije nisu prolazili, ali su odigrali pripremne susrete i vjeruju kako mogu napraviti pravo čudo pred svojim navijačima.
Mauricio Pochettino, koji je preuzeo klupu nakon neuspjeha na Copa Américi 2024., imao je gotovo dvije godine za slaganje momčadi, no rezultati u pripremnom razdoblju bili su promjenjivi. Porazi od Belgije i Portugala otkrili su obrambene slabosti, ali ohrabrujući nastup u tijesnom porazu 2-1 od Njemačke u posljednjoj provjeri pokazao je da se ova momčad može nositi s najboljima.
Okosnicu ekipe čine zvijezde iz najjačih europskih liga. Kapetan Christian Pulišić iz Milana, unatoč nešto slabijoj golgeterskoj formi u dresu reprezentacije, i dalje je glavni kreativni pokretač. Uz njega su tu neizostavni veznjaci Weston McKennie iz Juventusa i Tyler Adams iz Bournemoutha, koji daju energiju i stabilnost sredini terena. U napadu se najviše očekuje od Folarina Baloguna, napadača Monaca, koji je pokazao zavidnu formu u francuskoj ligi. Najveća briga za Pochettina je obrana, pogotovo zbog ozljede gležnja ključnog stopera Chrisa Richardsa iz Crystal Palacea, čiji je nastup u prvoj utakmici upitan. Njegovo mjesto vjerojatno će popuniti iskusni, 38-godišnji Tim Ream. Amerikanci su na posljednja tri svjetska prvenstva na kojima su nastupili (2010., 2014. i 2022.) stizali do osmine finala, a sada se nadaju da pred svojom publikom mogu otići i korak dalje.