UŽIVO Slaven Bilić se vraća na mjesto izbornika: Kad je izbor, koga dovodi, plaća, prvi potezi

BILIĆEVA PLAĆA

ilić bi trebao imati bitno manji ugovor od prethodnika Zlatka Dalića, koji je zarađivao oko milijun i pol eura godišnje neto odnosno 2,16 milijuna eura bruto. Neki izvori govore kako bi Slaven trebao zarađivati milijun eura bruto, piše Dražen Antolić iz Sportskih novosti, a drugi kako će se brojka definirati na izvršnom odboru.

Dalić je, dakako, takvu plaću izborio uspjesima na velikim natjecanjima. Nakon plasmana na SP u Rusiji dobivao je oko pola milijuna eura godišnje, osvajanjem srebra plaća mu je narasla na 800.000 eura godišnje, a nakon bronce u Katru i plasmana u finale Lige nacija u ožujku 2023. dobio je najveću povišicu do aktualnih milijun i pol eura.

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