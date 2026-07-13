Slaven Bilić nakon 14 godina vraća se na klupu hrvatske nogometne reprezentacije odlaskom Zlatka Dalića. "Vatrene" će povesti u novom ciklusu Lige nacija i kvalifikacijama za Euro
UŽIVO Slaven Bilić se vraća na mjesto izbornika: Kad je izbor, koga dovodi, plaća, prvi potezi
ilić bi trebao imati bitno manji ugovor od prethodnika Zlatka Dalića, koji je zarađivao oko milijun i pol eura godišnje neto odnosno 2,16 milijuna eura bruto. Neki izvori govore kako bi Slaven trebao zarađivati milijun eura bruto, piše Dražen Antolić iz Sportskih novosti, a drugi kako će se brojka definirati na izvršnom odboru.
Dalić je, dakako, takvu plaću izborio uspjesima na velikim natjecanjima. Nakon plasmana na SP u Rusiji dobivao je oko pola milijuna eura godišnje, osvajanjem srebra plaća mu je narasla na 800.000 eura godišnje, a nakon bronce u Katru i plasmana u finale Lige nacija u ožujku 2023. dobio je najveću povišicu do aktualnih milijun i pol eura.
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Stožer Slavena Bilića činit će pomoćni trener Danilo Butorović, pomoćni trener Dean Računica i Vatroslav Mihačić trener vratara. Uz njih će ostati i Vedran Ćorluka koji je bio u stožeru Zlatka Dalića, piše Sport Klub.
Bilić dovodi ljude s kojima je godinama surađivao. Riječanin Danilo Buturović jedan je od najbližih suradnika bivšeg izbornika 'vatrenih'. Kao diplomirani prevoditelj dodatno oplemenjuje Bilićev stožer.
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Realno je očekivati i određene novitete u igri “vatrenih”, Bilić je u prvome mandatu, koji je počeo prije točno 20 godina (2006.), bitno pomladio reprezentaciju, ozbiljne minute među “vatrenima” dao je mladim snagama poput Modrića, Ćorluke, Eduarda da Silve. I sad bi, jasno - postupno, trebao raditi na pomlađivanju reprezentacije...
Bilić bi i u novome mandatu na raspolaganju trebao imati Luku Modrića, koji će, kako sad stvari stoje, potpisati još jedan jednogodišnji ugovor s Milanom. Kapetan "vatrenih" u tom bi se slučaju vjerojatno zadržao u reprezentaciji do ljeta 2027., odradio novi ciklus u Ligi nacija, bio desna ruka izbornika Bilića, na svoj način i mentorirao mlađe igrače.
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Slaven Bilić (57) danas će i službeno postati novi izbornik "vatrenih" nakon sjednice izvršnog odbora HNS-a zakazane za 13 sati. Iskusni stručnjak vraća se izborničkoj funkciji nakon više od 14 godina, poslije točno 5137 dana. Podsjetimo, njegov prvi mandat trajao je od 2006. do 2012. godine, Bilić je u tom periodu Hrvatsku vodio u 65 navrata, tu skupio 42 pobjede, 15 remija i samo osam poraza.
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