UŽIVO Slaven - Dinamo: Stigli su početni sastavi! Nestorovski protiv Belje u srazu golgetera

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U prvom kolu ove sezone Dinamo je na Maksimiru slavio 2-0. Sada na klupi Slavena sjedi Silvijo Čabraja, što znači da "modri" neće imati "šetnju" Koprivnicom. Utakmica je u 18 sati, a sudi ju Duje Strukan.

Dinamo je izgubio od Hajduka na Poljudu i pao s prvog mjesta. Hitno mu je trebala injekcija samopouzdanja i stigla je u Europskoj ligi. Nakon mučenja, Dinamo je u 96.uspio probiti Anderlecht i osigurati pobjedu, a time pokazao da se može nositi s pritiskom. Ipak, to tek treba potvrditi u HNL-u, a gostovanje u Koprivnici ponudit će odgovore ide li Dinamo opet u pravom smjeru.

Vraća se kapetan Mišić nakon suspenzije tako da Mario Kovačević ima cijelu momčad na raspolaganju. Rotirati treba, Europa je opet u četvrtak, ali "modri" moraju nastaviti lov na vrh.

Slaven Belupo je u zadnjem kolu pregazio Rijeku 4-1. Rastrčala se momčad Silvija Čabraje, vidi se njegov potpis i Dinamo bi mogao imati dosta problema u Koprivnici. Slaven je nakon devet odigranih utakmica na osmom mjestu, a pobjedom bi mogao na šesto.