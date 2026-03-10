Obavijesti

UŽIVO Slaven - Lokomotiva 0-0: Gosti morali mijenjati u ranoj fazi susreta. Ušao Stojaković

Piše Domagoj Vugrinović, Jakov Drobnjak,
Koprivnica: Susret Slaven Belupa i Lokomotive u 22. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Ove dvije momčadi u sezoni su do sada odigrale tri utakmice i sve ti su završile različitim ishodima. Slaven ima jednu pobjedu, kao i Lokomotiva, a jedna utakmica završila je i bez pobjednika

Četvrtfinale Kupa Hrvatske 16.30 , Koprivnica
Slaven Belupo
0 : 0
Lokomotiva
7'

Peva opasnost na utakmici. Nestorovski je opalio iz orvog dodira s nekih 11 metara, ali Savatović mirno hvata njegov udarac. Slaven na početku s boljim prilikama.

5'

Lepinjica je tražio Mitrovića u kaznenom prostoru, ali lopta je bila brža od veznjaka Slavena.

4'

Ne može nastaviti Katić i izlazi iz igre. Umjesto njega ulazi Stojaković.

3'

Katić je ostao ležati nakon jednog duela s Grgićem. Uhvatio se za rame te je morala ući liječnička ekipa. Izgleda kako neće moći nastaviti igru. Problemi za Lokomotivu.

1'

Počela je utakmica!

