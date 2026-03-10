Ove dvije momčadi u sezoni su do sada odigrale tri utakmice i sve ti su završile različitim ishodima. Slaven ima jednu pobjedu, kao i Lokomotiva, a jedna utakmica završila je i bez pobjednika
UŽIVO Slaven - Lokomotiva 0-0: Gosti morali mijenjati u ranoj fazi susreta. Ušao Stojaković
Slaven Belupo
0 : 0
Lokomotiva
7'
Peva opasnost na utakmici. Nestorovski je opalio iz orvog dodira s nekih 11 metara, ali Savatović mirno hvata njegov udarac. Slaven na početku s boljim prilikama.
5'
Lepinjica je tražio Mitrovića u kaznenom prostoru, ali lopta je bila brža od veznjaka Slavena.
4'
Ne može nastaviti Katić i izlazi iz igre. Umjesto njega ulazi Stojaković.
3'
Katić je ostao ležati nakon jednog duela s Grgićem. Uhvatio se za rame te je morala ući liječnička ekipa. Izgleda kako neće moći nastaviti igru. Problemi za Lokomotivu.
1'
Počela je utakmica!
