Slovenci nastavljaju Europsko prvenstvo, Vujović bez kazne!

Predsjedništvo Slovenskog rukometnog saveza odlučio je kako njihova reprezentacija ostaje na Europskom prvenstvu u Hrvatskoj.

- Jednoglasno smo odlučili da nastavljamo s natjecanjem. Iza nas su dvije utakmice u kojima smo imali loše suđenje i kršenje pravila rukometne igre. Zbog sporta, sportaša, javnosti i navijača suglasni smo nastaviti natjecanje, ali žalit ćemo se sudu EHF-a, a možda i Sportskom arbitražnom sudu u Lausannei - rekao je predsjednik RZS-a Franjo Bobinac.

- Idemo dalje u sportskom duhu. Danas se susrećemo s prijateljima iz Crne Gore na parketu i neka pobijedi bolji. Nije to toliko zbog suđenja protiv Njemačke, želimo da ova naša inicijativa pokrene val promjena u krovnoj rukometnoj organizaciji koje su nužne - dodao je Bobinac.

Podsjetimo, nakon katastrofalnog suđenja na njihove prve dvije utakmice protiv Makedonije i Njemačke ljudi iz stručnog stožera i saveza ozbiljno su razmišljali o tome da napuste Euro. Ipak, da se to neće dogoditi nagovijestio je u srijedu ujutro na Twitteru bivši reprezentativac Miha Žvižej, to se neće dogoditi.

"Laknulo mi je i drago mi je što Slovenija ostaje na Euru. Tužno je što se u najuzbudljivije rukometno vrijeme moramo nositi s takvim problemima. To se uvijek događa, ali bojim se da nema pravog rješenja na vidiku. Samo tako nastavi, Slovenija", napisao je Žvižej.

I'm relieved and glad that @rzs_si is staying at @EHFEURO . It's sad that in the most exciting handball time, we have to deal with such problems. This is happening forever but I'm afraid there's no real solution ahead. Keep it up Slovenia! #handball #EHFEuro2018 #mislovenci