UŽIVO SP U akciji ponovno svi domaćini, Meksiko s Južnom Korejom u borbi za vrh skupine

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Deveti je dan Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Završilo je prvo kolo, a drugo je već počelo. Danas će ponovno nastupiti svi domaćini. Prva će od njih u drugom kolu Svjetskog prvenstva zaigrati Kanada, koja se sastaje s Katarom. Kanada se pobjedom može izjednačiti sa Švicarskom, koja je ranije svladala Bosnu i Hercegovinu 4-1.

Nakon njih nastupit će Meksikanci, koji igraju protiv Južne Koreje. Bit će to dvoboj dviju momčadi koje imaju po tri boda, a pobjednik današnjeg susreta vjerojatno će izboriti plasman u sljedeću fazu kao prvoplasirana momčad skupine.

Posljednji će na teren istrčati nogometaši SAD-a. Nakon što su ostavili sjajan dojam protiv Paragvaja i pobijedili ga 4-1, sada im je protivnik Australija, koja također ima tri boda.

Skupina B, 00.00: Kanada - Katar (Vancouver)

Skupina A, 03.00: Meksiko - Južna Koreja (Guadalajara)

Skupina D, 21.00: SAD - Australija (Seattle)