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UŽIVO Španjolska - Argentina: Rekordna obrana 'furije' protiv genijalnog Messija. Tko dobiva?

Piše Ivan Kužela,
UŽIVO Španjolska - Argentina: Rekordna obrana 'furije' protiv genijalnog Messija. Tko dobiva?
Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
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Španjolska i Argentina od 21 sat na stadionu MetLife u New Jerseyju igraju finale Svjetskog prventsva, u prvom finalu između dva kontinentalna prvaka u povijesti Mundijala

Tko će osvojiti Svjetsko prvenstvo?

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FINALE SP-A 21.00 , SAD, Kanada i Meksiko
Španjolska
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Španjolska dolazi u nedjelju u New Jersey kao momčad bez primljenog gola u sedam uzastopnih utakmica na turniru, što je novi rekord za jedno izdanje Mundijala, i s nizom od 37 utakmica bez poraza.

U polufinalu je ugasila Francusku, a Merino, Porro i Oyarzabal pokazali su da 'la roja' ima rješenje za svaku situaciju. Pobjedom bi postali tek treća nacija koja je uzastopno osvajala i Europsko i Svjetsko prvenstvo.

Argentina je pak napadački najmoćnija momčad turnira s 19 postignutih golova, a Messi s osam pogodaka dijeli naslov najboljeg strijelca s Mbappeom. 'Albiceleste' je kroz cijeli Mundijal prolazila dramatično i uz preokrete, rijetko čuvajući mrežu, no uvijek zabijajući dovoljno.

Naslov bi ih svrstao uz bok Brazilu 1962. kao jedinu naciju koja je obranila titulu, a četvrti uzastopni veliki trofej učinio bi ih jednom od najvećih momčadi u povijesti nogometa.

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