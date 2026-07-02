UŽIVO Španjolska - Austrija: Stigli sastavi, pobjednik ide na boljeg iz Hrvatska - Portugal...

NAJAVA UTAKMICE

U šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u četvrtak navečer po našem vremenu na velebnom SoFi stadionu u Los Angelesu snage će odmjeriti dva europska suparnika potpuno različitih nogometnih filozofija. Aktualni europski prvaci, Španjolci, traže put prema osmini finala protiv pobjednika dvoboja Hrvatske i Portugala, no na tom putu stoji im Austrija, momčad koja je pod vodstvom Ralfa Rangnicka postala sinonim za energiju i beskompromisni presing.

Španjolska je u nokaut fazu ušla kao pobjednik skupine H, no njihov put nije bio bez trzavica. Otvorili su turnir remijem 0-0 protiv Zelenortske Republike, što je ponovno potaknulo sumnje u njihovu sposobnost da dominaciju pretvore u golove.

No, "furija" se probudila uvjerljivom pobjedom 4-0 nad Saudijskom Arabijom, da bi prvo mjesto osigurala teškom 1-0 pobjedom protiv Urugvaja. Obrana pod ravnanjem Luisa de la Fuentea djeluje besprijekorno; turnir su prošli bez primljenog gola.

S druge strane, Austrijin put bio je prava drama. Nakon uvodne pobjede 3-1 protiv Jordana, uslijedio je poraz 2-0 od Argentine, što ih je dovelo u tešku poziciju uoči zadnjeg kola. U ludoj utakmici protiv Alžira gubili su do sudačke nadoknade, da bi ih spasio gol Saše Kalajdžića u 96. minuti za konačnih 3-3 i prolazak dalje. Ipak, šest primljenih golova u tri utakmice otkriva ranjivost obrane.

Ova utakmica klasičan je sraz stilova. Španjolska želi kontrolu, Austrija želi kaos. Plan igre De la Fuenteove momčadi temelji se na strpljenju, posjedu lopte i tehničkoj superiornosti. Ključ svega je vezni red, gdje Rodri diktira tempo, a igrači poput Pedrija i Danija Olma traže prostor između suparničkih linija.

No, bez ozlijeđenih krila Nice Williamsa i Yeremyja Pina, Španjolska gubi na eksplozivnosti, što bi moglo dodatno otežati probijanje austrijskog bloka. S druge strane, Rangnick je u Austriju usadio svoj prepoznatljivi stil agresivnog i visokog presinga. Njegova momčad neće dopustiti Španjolcima da se razmašu. Cilj Austrije nije dominirati posjedom, već učiniti utakmicu neugodnom za favorita, pritiskati u pravim trenucima i napadati brzo nakon osvojene lopte.

Pitanje koje će odlučiti pobjednika jest može li austrijski presing slomiti španjolski ritam, ili će tehnička kvaliteta Španjolaca izigrati pritisak i napasti prostor iza leđa austrijske obrane. To je najveći rizik za Rangnickovu momčad; ako pritisak nije savršeno koordiniran, otvara goleme rupe koje igrači poput Laminea Yamala mogu iskoristiti.

Španjolski izbornik svjestan je prijetnje.

​- Austrija je vrlo agresivna, vrlo odlučna momčad, s vrlo visokim pritiskom. To pokazuje da će to biti utakmica s puno duela, o pobjedi u tim borbama u napadu i obrani - izjavio je De la Fuente.

Njegov kolega Rangnick ne bježi od uloge autsajdera.

​- Već smo igrali protiv aktualnih svjetskih prvaka, a sada igramo protiv aktualnih europskih prvaka. Nemamo što izgubiti, a možemo puno dobiti - poručio je njemački strateg.

Kapetan David Alaba vjeruje u snagu svoje momčadi.

​- Znamo svoje kvalitete i snage. Ako ih prenesemo na teren, možemo se nositi s ovakvom momčadi, pa čak i pobijediti.

Foto: IMAGO/Enzo Santos Barreiro/IMAGO

(*uz korištenje AI-ja)