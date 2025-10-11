UŽIVO Srbija - Albanija: Gosti u Leskovcu traže odvajanje na drugom mjestu! Evo i sastava

NAJAVA

S početkom od 20:45 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo sastaju se Srbija i Albanija. U početnu postavu Srbije trebao bi se vratiti Aleksanar Mitrović.

Mjere sigurnosti podignute su na najvišu moguću razinu, a policija je na svakom koraku, prenose srbijanski mediji. Utakmica se igra u Leskovcu, na stadionu Dubočica na kojemu su Srbi izborili plasman na Europsko prvenstvo 2024. godine. Karte za utakmicu nisu bile u slobodnoj prodaji jer je susret proglašen kao utakmica visokog rizika.

- Možemo reći da su sve organizacijske mjere poduzete, stadion je spreman, karte i navijači, samo čekamo da utakmica počne. Fifa je ovu utakmicu proglasila utakmicom povećanog rizika pa je poslala dva svoja inspektora koji će nadgledati organizaciju utakmice i bilježiti je u svoj izvještaj. Naša obaveza je da poduzmemo sve da ova utakmica protekne bez problema. Molba za navijače koji su došli do karata je da dođu što ranije i srcem i dlanovima podrže selekciju - rekao je Ljubislav Sekulić, predsjednik poduzeća FSS stadioni.

Srbija je nakon četiri utakmice treća momčad u skupini K sa sedam bodova, dok su Albanci drugi s bodom više. Utakmicu sudi Rumunj Istvan Kovač, a prijenos je na Sport Klubu 1.