Oreščanin: O ostavci naknadno, Gzira ima 3-4 dobra igračića...

Hajduk je ispao iz Europe na prvom koraku i kod kuće doživio najsramotniji poraz u klupskoj povijesti, od malteške Gzire (1-3).

Igrači Hajduka nisu ni prošli kroz 'mixed zonu', nisu stali pred kamere i mikrofone da navijačima objasne najteži poraz u povijesti kluba koji postoji od 1911. godine. Nijedan od njih, pa ni kapetan, nije rekao ni jednu-jedinu riječ nakon debakla! Rijetki su se uopće usudili dignuti pogled i samo su tužno slijegali ramenima.

Hajdukov trener Siniše Oreščanin na Poljudu je sjeo pred brojne predstavnike medija.

- Dobro smo ušli u utakmicu. Drugo poluvrijeme sam doživio kao prošlih sezona da igrači teško reagiraju kad dođe teška situacija i ne rade ono što smo se dogovorili. Čestitam Gziri. Zabili su nam euro-golove. I u najavi smo pričali da imaju tri-četiri dobra igračića. Tj. igrača. Prvim poluvremenom sam zadovoljan, drugim nisam - počeo je Oreščanin.

Sramite li se barem malo? Pa niste izgubili od Barcelone nego Maltežana? Vaša odgovornost?

- Naravno da ne bježim od odgovornosti. Kroz tjedan smo odlučili podijeliti opterećenje među igračima, a ne slažem se s Tedescom da smo ih podcijenili. Pripremali smo se kako i treba, fokusirani samo na Gziru.

Možda se premalo razmišljalo o utakmici?

- Bilo je događanja oko kluba koja su mogla narušiti atmosferu, ali prave ekipe i pravi momci to prebrode. Sada se moramo usmjeriti na HNL i ići dalje.

Hoćete li dati ostavku?

- Pokušavam gledati s nogometne strane, a inače nisam tip koji koriste velike riječi. O tome ćemo mirno razgovarati ovih dana, u dogovoru s Upravom.

Jeste li se uspavali nakon 1-0 i ukupno 3-0 protiv amatera?

- Nije razlog što smo poveli u 7. minuti. Bili smo dugo OK, onda je Gzira preuzela rizik, sa više igrača išla u završnicu. Moj je izbor i moja odgovornost u sastavljanju momčadi u kojoj je bilo dosta mladih igrača pa su u drugom poluvremenu malo potonuli. Stres je to sve skupa, mladi su, krenulo je nizbrdo, atmosfera i sve je utjecala na njih.

'Što kažete o ulasku publike na teren i pokušaju obračuna s Upravom?', pitao je njemački novinar.

- To je Hajduk. To je tako. Razumijem raspoloženje navijača - rekao je Oreščanin.

Trener Maltežana Giovanni Tedesco bio je presretan, a u podcjenjivanju nakon prve utakmice našao veliki motiv za sebe i momčad:

- Jako sam sretan zbog ove pobjede. Mislim da su moji igrači odigrali vrlo dobru utakmicu protiv velikog kluba kao što je Hajduk. Da budem iskren, do 4 ili 5 popodne bio sam spreman na poraz, a onda sam vidio jedne hrvatske novine u kojima se najavljuje golijada i sigurna pobjeda Hajduka. Znate, nije sve u nogometu, nego i u respektu. Najavljena je golijada, da Hajduk igra s poluigračima, to je bio okidač koji me pokrenuo, pokazao sam igračima novine i to ih je motiviralo - rekao je trener Gzire, Giovanni Tedesco.

Navijači su utrčali na teren, pokušali se obračunati s igračima, a uzavrelo je i u loži poljudskog stadiona.

Evo i javljanja te komentara našeg reportera Tomislava Gabelića neposredno nakon utakmice: